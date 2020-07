Amazon задържа талантите в Zoox с поне 100 млн. долара

Снимка: Michael Short/Bloomberg

Американският технологичен концерн Amazon.com Inc планира да раздаде бонуси за най-малко 100 милиона долара под формата на акции, за да задържи 900-те служители на Zoox, стартъпа за автономни автомобили, който предложи да закупи миналия месец, и може да се отдалечи от сделката, ако голям брой от тези таланти отклонят предложението за работа от технологичния гигант.

Amazon, която агресивно се разраства в сферата на технологиите за автономно шофиране, обяви на 26 юни, че ще придобие компанията от Силициевата долина, която бе основана на база на амбициозните усилия за проектиране на напълно автономно превозно средство от нулата, а не преоборудване на съществуващи автомобили за самостоятелно шофиране.

Amazon ще плати в брой 1,3 милиарда долара за поглъщането, сделката по която страните се надяват да приключи до септември, предава Ройтерс.

Zoox беше оценен на 3,2 милиарда долара през 2018 г., по данни на PitchBook. Документите за сделката в Amazon показват, че Zoox изгаря по над 30 милиона долара всеки месец в началото на 2020 г. и прогнозира, че до юли ще изхарчи всички налични пари. Amazon има опцията да отпусне на Zoox 30 милиона долара при подписването на споразумението през юни, с възможност за допълнителни заеми преди сключването на сделката.

Amazon и Zoox не са коментирали темата.

Опитите да изтръгнат Zoox или неговите таланти далеч от Amazon започнаха още преди двамата дори да постигнат окончателно споразумение.

След като Zoox подписа изключителното споразумение за преговори с Amazon, но преди да постигне сделка, трета страна се е намесила с оферта за 1,05 милиарда долара, показват документите за сделката.

Офертата е била от Cruise, компанията за автономни автомобили, подкрепена отчасти от General Motors Co, Honda Motor Co Ltd и SoftBank Group Corp, твърдят двама източника.

Zoox не е отговорила на офертата. Ройтерс съобщи на 4 юни, че основателят на Cruise се е обърнал към инженерите на Zoox с оферти за работа.

Технологичният сайт The Information съобщи на 30 юни, че двама старши инженери на Zoox, Джеймс Филбин и Марк Уимърсхоф, са се присъединили към поделението за автономни коли на Alphabet Inc – Waymo.

Документите за сделката Amazon-Zoox описват два списъка с „ключови служители“. Всички в първия списък трябва да приемат офертите за работа на Amazon, за да приключи сделката, и поне 19 от втория списък трябва да останат. Amazon планира да предложи работни места на три етапа на други служители на Zoox, като изисква 90% от първите два етапа и 88% от третия етап да приемат работните места, за да приключи сделката.

Съоснователят на Zoox Джеси Левинсън ще получи 40% от компенсацията за сделката си за три години, а не при сключването на сделката. Левинсън притежава 49 милиона от 131,4 милиона обикновени акции на Zoox, грубо 37% дял. Изпълнителният директор на Zoox Айча Иванс ще получи паричен бонус в размер на 3,4 милиона долара, разкриват документите.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Елена Илиева