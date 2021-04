Nissan свива производството в четири японски фабрики заради дефицита на чипове

Снимка: Bloomberg L.P.

Японският автомобилен производител Nissan Motor Co. ще намали производството в няколко свои фабрики в Япония през следващия месец заради критичния недостиг на полупроводници, съобщава Ройтерс, цитирайки източници, запознати с темата.

Третият по големина автомобилен концерн в островната страна ще прекрати временно производството в завода си в Кюшу в продължение на осем дни между 10 и 19 май.

Съоръжението, в което се сглобяват миниванът Serena, кросоувърът X-Trail и други модели, ще трябва да компенсира впоследствие пропуснатото производство, след като доставките на чипове бъдат възстановени, допълват източниците, пожелали да запазят анонимност.

Други две фабрики на Nissan ще прекратят временно нощните смени за 15 дни между 10 и 28 май. Четвърти завод, този в Точиги, Източна Япония, прекъсва работа за 10 дни през следващия месец, като още не са ясни датите.

За момента Nissan отказва да коментира проблема.

Недостигът на чипове, причинен от коронавируса, рязкото застудяване в САЩ и пожара в завода на доставчика на основните местни автомобилни производители Renesas Electronics, изтриват десетки хиляди автомобили от глобалното производство.

В началото на април Suzuki Motor обяви, че временно ще спре производството в два от своите три завода в Япония поради недостига на полупроводници. Преди това Honda Motor Co Ltd. и най-голямата американска автомобилна компания General Motors Co. обявиха, че фабриките им в Северна Америка ще останат затворени или ще работят с намален капацитет през следващите седмици, като посочиха недостига на чипове като една от причините.

Силното земетресение в Североизточна Япония от средата на февруари принуди Nissan да свие производството във своя завод във Фукуока заради нарушените доставки на части от страна на компанията Hitachi Astemo.

По-рано тази година германският доставчик Bosch предупреди, че недостигът на чипове ще засегне производството на автомобилната индустрия през цялата година, изтъквайки, че очаква през тази година да бъдат произведени около 85 млн. превозни средства в глобален мащаб, което е повече от 2020 г., но значително по-малко от данните за 2019 г.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Десислава Попова