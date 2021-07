Подкрепен от Amazon стартъп за електромобили ще строи втора фабрика в САЩ

Снимка: Bloomberg L.P.

Подкрепеният от гиганта в онлайн търговията Amazon.com Inc стартъп за електрически превозни средства Rivian Automotive планира да изгради втори завод за сглобяване на автомобили в САЩ, който също ще включва производство на клетки за батерии, съобщава Ройтерс, позовавайки се на източници, запознати с темата.

„Въпреки че това е сериозна стъпка за компания, която се намира в ранен процес на развитие, Rivian проучва възможността за изграждане на втори завод в САЩ“, споделя говорителят на компанията Ейми Маст. Тя отказва да предостави допълнителна информация.

Редица американски щати се борят да осигурят терен за съоръжението, известно в документите като „Проект Тера“, който трябва да бъде официално обявен след няколко месеца, като стартът на строителството се очаква да започне в началото на следващата година. Времевият диапазон около графика все още подлежи на промяна предвид пандемията от коронавирус, посочват източниците.

„Очакваме с нетърпение да работим с подкрепящата ни технологично ориентирана общественост, за да създадем партньорство, толкова силно, колкото това с Normal“, добавя Маст.

Съществуващият завод на Rivian в САЩ се намира в Нормал, Илинойс.

Понастоящем обичайните разходи за изграждане на завод за сглобяване на нови превозни средства е 1 млрд. долара или повече, докато изграждането на фабрика за производство на батерийни клетки коства поне 2 млрд. долара. Други автомобилни концерни вече си партнират с производители на батерии. Към момента Samsung SDI Co. доставя батерии на Rivian.

Автомобилните производители се надпреварват да разработват електромобили, тъй като Китай, Европа и други страни и региони по света налагат по-строги стандарти относно въглеродните емисии. В САЩ традиционните автомобилни концерни като General Motors Co. и Ford Motor Co. модернизират своите заводи за производство на електромобили, докато Tesla Inc, тайванският подизпълнител Foxconn и множество стартъпи, включително Lucid и Canoo, разполагат със съществуващи фабрики или в момента ги изграждат.

Базираната в Калифорния Rivian, подкрепена също от Ford и T. Rowe Price, планира да се конкурира по-успешно на пазара с пускането на своя електрически пикап R1T и със SUV модела R1S.

Rivian ще търси оценка от над 50 млрд. долара в потенциално първично публично предлагане по-късно тази година, споделя друг източник.

Rivian, която успя да набере 8 млрд. долара от началото на 2019 г., е оценена на 27,6 млрд. долара през януари след инвестиционен кръг в размер на 2,65 млрд. долара, воден от T. Rowe Price. В списъка с инвеститори в Rivian попадат още Soros Fund Management, Fidelity, BlackRock Inc. и саудитският автомобилен дистрибутор Abdul Latif Jameel Co.

2021 г. се оказа трудна за Rivian, като изпълнителният директор Робърт Скаринг заяви в писмо до клиентите миналата седмица, че COVID-19 е забавил пазарната реализация на нейните превозни средства. Първите доставки на R1T, предвидени преди това за юли, бяха отменени за септември, докато пускането на R1S беше забавено до есента.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Десислава Попова