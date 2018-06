Държавните пенсионни и инвестиционни фондове планират повече инвестиции в имоти

Снимка: Архив Ройтерс

Благоприятните макроикономически и демографски сили и доброто представяне на имотните активи карат инвеститорите от публичния сектор да увеличат инвестициите си в инфраструктура в идните няколко години, показва допитване на компанията BNY Mellon и Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF), цитирано от онлайн изданието ipe.com.

Допитването, което включва държавни пенсионни и инвестиционни фондове, управляващи активи на обща стойност 4,6 трлн. долара (4 трлн. евро), показва, че до 70% от инвеститорите планират да повишат инвестициите си в инфраструктура в идните 12 до 24 месеца.

Планираното увеличение на инвестициите в инфраструктура е най-голямото сред всички класове активи, но тръгва от сравнително ниска база, посочват авторите на доклада.

Недвижимите имоти са следващият най-популярен клас активи, като 32% от анкетираните планират да повишат инвестициите си в този сектор.

„Това може да донесе допълнителни инвестиции за 334 млрд. долара в недвижими имоти и 130 млрд. долара в инфраструктура в идните две години“, казва се в изследването.

В момента портфолиото на държавните инвестиционни фондове включва средно 8% недвижими имоти и 11% инфраструктура спрямо съответно 9,4% и 2% при пенсионните фондове.

Държавните пенсионни фондове планират най-голямо повишение на инвестициите в инфраструктура в идните две години, посочват авторите на допитването.

„Привлекателността на имотните активи за инвеститорите от държавния сектор идва от слабата им връзка с фондовите пазари и други инвестиции в комбинация с доходност, която надхвърля повечето традиционни активи в последните години“, казва Хани Каблави, главен изпълнителен директор на отдел „Обслужване на глобални активи“ и президент на отдел „Европа, Близкия изток и Африка“ в компанията BNY Mellon.

„Политиката на централните банки, демографските промени – ръстът на средната класа, влиянието на поколението Y (родените между 1980 и 2000 г. – бел. ред.) и доброто представяне на имотните активи, предизвикаха повишен интерес и инвестиции“, допълва той.

„Нашето допитване показва, че държавните инвестиционни фондове и пенсионни фондове остават ангажирани с имотните активи в обозримо бъдеще, като някои анкетирани посочват, че спад на пазара би създал благоприятна възможност за увеличаване на притежанията им“, казва още Каблави.

Около 82% от инвеститорите са заявили, че не планират да спрат инвестициите си в имоти с нормализирането на паричните политики и повишаването на доходността по традиционни активи, показва изследването.

Но трудностите, посочени от анкетираните, включително липсата на подходящи проекти и високите разходи, свързани с инвестициите, са препятствия пред растежа.

Някои инвеститори се насочват към по-нишови активи и нови локации в отговор на повишаването на стойността на основни активи, показва допитването.

В резултат на това мениджърите на финансови активи са подложени на допълнителен натиск да докажат стойността им, пишат авторите на изследването и допълват, че повишената гъвкавост и прозрачност са жизненоважни наред с умението да се справят с по-сложна инвестиционна среда.

По статията работиха: Божидарка Чобалигова, редактор Виктория Тошкова