Няколко ракети са попаднали в база на американската армия, консулство и в офис на кюрдски новинарски канал в Ербил, Северен Ирак.

Най-малко пет „балистични ракети иранско производство" са ударили града в ранните часове на неделя, потвърди губернаторът Омед Кошнау, цитиран от агенции.

Той заяви, че не е ясно дали ракетите са били насочени към американското консулство там, или към летището в града.

Multiple missiles have struck area of United States base around airport in Erbil, Iraq. pic.twitter.com/ZaZxTOF4ry

По статията работи: Бойчо Попов