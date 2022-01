Разработчиците на приложения за Apple са спечелили над 260 млрд. долара

Снимка: Bloomberg LP

От стартирането на магазина за приложения App Store през 2008 г. разработчиците са спечелили над 260 млрд. долара, става ясно от прессъобщение на американския технологичен концерн Apple. През януари миналата година компанията заяви, че разработчиците са спечелили повече от 200 млрд. долара от стартирането на App Store, така че новите данни, споделени в понеделник, означават, че разработчиците са спечелили 60 млрд. долара през 2021 г.

Производителят на iPhone също така заяви, че разходите в App Store между Бъдни вечер и Нова година през 2021 г. са нараснали с двуцифрено число, макар че не уточни точно каква е сумата, предава TechCrunch.

За сравнение, до края на 2019 г. Apple е изплатила на разработчиците общо 155 млрд. долара от дебюта на App Store. Година по-рано тази цифра бе около 120 млрд. долара. Четейки между редовете, това означава, че плащанията към разработчиците са скочили с 35 млрд. долара от 2018 г. до 2019 г., след което са нараснали с още 45 млрд. долара от 2019 г. до 2020 г.

За съжаление, изплатените суми, споделени от Apple, вече не помагат да се даде яснота за състоянието на цялостната икономика на App Store, тъй като процентите, изплатени от отделните приложения, варират.

През последните години Apple коригира структурата на комисионите си, за да намали собствения си дял от приходите на разработчиците на фона на засиления регулаторен контрол върху бизнес практиките на App Store, антитръстовите жалби и съдебните дела - включително текущото дело с Epic Games, което сега се обжалва.

Със стартирането на „Програмата за малкия бизнес на Apple“, обявена през ноември 2020 г., компанията намали комисионата си от 30% на 15% за приложенията, които печелят до 1 млн. долара годишно. През 2021 г. Apple също така намали комисионите за приложенията на избрани издатели на новини, ако те изберат да участват в партньорската програма Apple News. Apple не е пояснявала колко разработчици и издатели всъщност са се възползвали от тези възможности, а само, че „огромното мнозинство“ от приложенията ще се класират за отстъпката за малкия бизнес.

Въпреки че новите данни показват, че App Store продължава да бъде сериозен печеливш продукт, недоволството на разработчиците от магазина продължава да расте. Много от създателите на приложения се противопоставят на това, което смятат за рестриктивни политики на магазина, особено на 30-процентната ставка, която Apple взема от много трансакции.

Apple все още е въвлечена в правен спор с разработчика на Fortnite Epic Games точно по отношение на App Store. Поне засега обаче Apple няма да е принудена да разреши на компаниите да насочват клиентите към алтернативни системи за плащане извън App Store.

Прессъобщението от понеделник включва и статистика, споделена за първи път по време на отчета от октомври: има над 745 млн. платени абонамента за услуги от разработчици и Apple. През последните години Apple добави нови премиум услуги като News Plus, Fitness Plus и Apple TV Plus към списъка си с предлагани услуги. Стратегията изглежда се отплаща, като се има предвид новият исторически връх на приходите от услуги, отчетен по време на октомврийските резултати, но не е ясно колко абонамента за собствените услуги на Apple са включени в тези 745 млн. абонамента.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Десислава Попова