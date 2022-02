Руската атака изстреля нагоре цените на природния газ в Европа

Снимка: Bloomberg LP

Европейските цени за природния газ се повишиха, след като руските сили атакуваха цели в цяла Украйна в опит да демилитаризират страната, а Западът се закани да наложи допълнителни санкции.

Считаните за бенчмарк фючърси в Нидерландия поскъпнаха с цели 41% до 125 евро за мегаватчас в четвъртия си пореден дневен ръст в началото на руската атака. Цените се ускоряваха нагоре през цялата седмица, докато напрежението около Украйна се засили.

В началото на четвъртък Русия извърши серия от ракетни атаки, а Министерството на вътрешните работи на Украйна предупреди, че столицата Киев е обект на нападение и призова гражданите да се укрият. Граничната охрана на Украйна заяви, че е обстрелвана от пет региона, включително от Крим на юг и Беларус на север.

В обръщение, излъчено по националната телевизия преди офанзивата, Путин заяви, че Русия не планира да „окупира" южната си съседка, но заяви, че действията са необходими, след като САЩ и техните съюзници са преминали „червената линия" на Русия, разширявайки НАТО. Президентът на САЩ Джо Байдън нарече действията на Путин „непровокирана и неоправдана атака" и заяви, че „светът ще държи Русия отговорна".

Байдън заяви, че ще се срещне с колегите си от Г-7 в четвъртък и след това ще говори пред американския народ, за да обяви по-нататъшните наказания, които ще бъдат наложени на Москва. Всякакви санкции, ограничаващи достъпа на Русия до чуждестранна валута, биха могли да разклатят пазарите на суровини - от петрол и газ до метали и храни.

Кризата излага на допълнителен риск доставките на горива в Европа, която вече и без това е в разгара на енергийната криза. Повече от една трета от доставките на газ на континента зависи от Русия, а ниските запаси на гориво през миналата година доведоха до рекордни цени. Русия има за цел да запази доставките си на газ за чужбина „без прекъсване", заяви по-рано през тази седмица министърът на енергетиката Николай Шулгинов.

Германия вече спря сертифицирането на газопровода „Северен поток 2", който трябваше да доставя газ директно от Русия за Европа. В сряда САЩ добавиха проекта към санкциите си срещу Русия.

Редица анализатори - от Goldman Sachs Group Inc. до Wood Mackenzie Ltd. и Rystad Energy AS, прогнозират по-високите цени да се задържат до края на тази година поради дефицита на горивото, използвано и за производството на електроенергия, промишлеността и отоплението.

Към 9:30 часа фючърсите в Нидерландия се търгуваха с 30% по-високо до 113 евро за мегаватчас.

Европейският съюз планира извънредна среща на върха на лидерите на блока в четвъртък, за да обсъди кризата. Европа ще трябва да се конкурира с Азия за втечнен природен газ, ако доставките по тръбопроводите от Русия бъдат прекъснати в резултат на кризата.

Около една трета от руския газ за Европа обикновено минава през Украйна и според анализатори каквато и да е ескалация на конфликта може да наруши тези потоци.

„В случай на продължително прекъсване запасите от газ не биха могли да бъдат възстановени до лятото", заяви Катерина Филипенко, главен анализатор за газовите изследвания в Европа в WoodMac, в бележка по електронната поща в сряда. „Бихме били изправени пред катастрофална ситуация, при която газовите запаси за следващата зима ще бъдат близки до нулата. Цените ще бъдат високи. Индустриите ще трябва да спрат работа. Инфлацията ще се превърне в спираловидна. Европейската енергийна криза може да предизвика глобална рецесия“, допълни тя.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Елена Илиева