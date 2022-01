Alexa на Amazon си взе почивен ден в Европа

Потребители от цяла Европа се оплакват, че интелигентният гласов асистент Алекса на Amazon е спрял да работи. Според Down Detector, уебсайт, който следи за подобни проблеми, има повече от 8000 съобщения за проблеми с интелигентните устройства. Съобщава се, че проблемите са започнали около 7:00 ч. по Гринуич днес, като оплаквания идват от Обединеното кралство, Германия, Ирландия и други части на Европа, предава Forbes.

Потребителите пишат в Twitter, че при подаване на гласови команди към устройствата на Alexa следва или пълна тишина, или съобщения, че „нещо се е объркало" или че Alexa е загубила връзката си. Много от тях се оплакват, че са видели червен светлинен пръстен и искане да опитат отново по-късно. Според съобщенията предполагаемата грешка показва устройствата като „офлайн“, а те мигат с червена светлина вместо обичайната синя.

Към 11 часа по Гринуич услугата започва да се възстановява. Amazon все още не е коментирала предполагаемия срив.

alexa is down and won't turn our alarm off. pic.twitter.com/WWlrMN5U0i