Защо светът на мравките превъзхожда нашия?

Във Washington Post бе публикувана статия за хора, които се държат като мравки. Правят това във Facebook, в частна група, наречена „Група, където всички се преструваме на мравки в колония на мравки“ ( „A group where we all pretend to be ants in an ant colony“). Всички членове там имат имената на мравките и правят това, което правят мравките. Например, ако някой публикува снимка на семейство, седнало на одеяло за пикник, и пита: „Хората имат пикник, какво да правим?“, следват незабавно коментарите от други мравки следват - „Яжте“, „Дайте храна на нашата кралица!“.



Изглежда така, сякаш са мравки, използващи социални медии. Групата има почти два милиона членове, така че е доста голям мравуняк. И расте стабилно, пише Тилман Прюфер в коментар за Handelblatt. Групата се мръщи, ако се говори за политика, човешки проблеми или дори за Covid-19. Мравките разширяват колонията си, хранят потомството, ядат или хапят. Това е напълно животът на мравките - и това е всичко, на което много хора се надяват от социалните мрежи.



Хората искат да принадлежат към група, искат да бъдат зачитани за това, че се придържат към правилата и може би дори биха могли да допринесат с нещо полезно. Светът на мравките е много по-ясен от света на хората. С мравките има яснота кое е добро и зло, има и ясна мисия: Да живее кралицата! Затова хората искат да бъдат като мравки.



Може би това е и модерна форма на ескапизъм. В крайна сметка много други фентъзи светове просто потъват: Октоберфест, например, където можете да се вмъкнете в самоличността на пияница в кожени панталони с часове. И всички фестивали с маскиране, които са отменени, защото не отговарят на изискванията за социално дистанциране.



Като цяло светът на мравките превъзхожда нашия. Те далеч надминават хората по биомаса. И също така общуват по-добре. Ще има по-малко недоразумения, ако общуваме помежду си като мравки. В допълнение: те имат кралски къщи без скандали.



Структурата на мравуняка е много подобна на тази на компания



Предразсъдък е, че животът на мравките се характеризира преди всичко с труд и саможертва. Противно на общоприетото мнение, повечето мравки не са много заети. Те зависят главно от строителството и гледат на себе си като на резерв, ако много активните мравки в колонията отпаднат. Структурата на мравуняка е много подобна на тази на нормална компания.



В други отношения мравчето общество вече е по-модерно от човешкото. Защото това е напълно женско общество. Мравките, които виждаме обичайно, са почти изключително работнички. Мъжките служат само за оплождане на кралицата. Ако бяхме наистина като мравки, хора като Доналд Тръмп просто нямаше да имат какво да кажат. Или поне не биха го слушали. Само малко сън от време на време - мисля, че бихте били доволни от това, заключава Тилман Прюфер.

По статията работи: Бойчо Попов