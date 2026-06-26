Поевтиняването на AI акциите отново тласка американските индекси надолу*

Борсовата сесия на Wall Street в петък започва с понижения, след като се появиха съобщения, че OpenAI обмисля да отложи своето първично публично предлагане (IPO), докато разпродажбите в технологичния сектор се ускориха на фона на нарастващи опасения за увеличаващите се разходи за инфраструктура за изкуствен интелект (AI).

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average спада с 0,5%, предава CNBC. Широкият пазарен показател S&P 500 се понижава с 0,7%, а технологичният измерител Nasdaq Composite - с 1,1%.

Акциите на чип компаниите са под натиск, след като от публикация в The New York Times стана ясно, че OpenAI обмисля да отложи листването си за следващата година заради слабите резултати след дебюта на SpaceX и общата волатилност при акциите, свързани с изкуствения интелект.

Според трейдъри на JPMorgan Chase това поражда притеснения относно „устойчивостта на инвестициите в инфраструктура предвид забавянето на финансирането от капиталовите пазари“.

„Отлагането на IPO-то на OpenAI може да забави темпа на инфраструктурните разходи“, коментира Адам Крисафули от Vital Knowledge.

Акциите на Micron Technology поевтиняват с 5%, тези на Advanced Micro Devices и Intel са надолу със съответно 4% и 3%. Цената на книжата на Oracle спада с над 1%.

„Този пазар е настроен да тества убежденията на инвеститорите. Имаме лидерство в сегменти като полупроводници и производители на чипове за памет“, посочва Джулия Херман от New York Life Investment Management. „Това е структурно по-волатилен тип технологии в сравнение с компаниите от т. нар. „Великолепна седморка“ през последните години.“

Тя добавя, че комбинацията от рязка преоценка на очакванията за Федералния резерв и несигурност около бъдещите лихвени проценти създава среда, която „честно казано е рецепта за повишена колебливост“.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,394%, а тази по 30-годишните - до 4,884%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,33% до ниво от 101,1 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 3,56% до 72,58 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 3,17% до 69,64 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,41 на сто и се търгува на цена от 4064,1 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.