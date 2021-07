Продажбите на плочи продължават да растат

Снимка: Noriko Hayashi/Bloomberg

Коронавирусната пандемия може да попречи на поп звездите да провеждат концерти на живо, но интересът на музикалните фенове не е намалял, пише CNBC.

Музикалното потребление е останало стабилно през първата половина на годината дори и без разпродадени стадиони, сочи нов доклад. Въпреки че аудиостриймингът е скочил с 15%, потребителите се насочват и към покупките на колекционерски предмети, като плочи, които продължават да изпреварват компактдисковете по продажби.

През първите шест месеца на 2021 г. са продадени 19,2 млн. албума на плоча, надминавайки 18,9-те млн. продадени диска, твърди MRC Data, компания за пазарни анализи, специалисзирана в събирането на данни от развлекателната и музикалната индустрия.

През последните години винилът бавно се завръща. През 2020 г. плочите засенчиха годишните приходи от компактдискове в САЩ за първи път от 34 години, съобщава Американската асоциация на звукозаписната индустрия.

Тенденцията продължава и през 2021 г. Броят на продадените пълносвирещи плочи (LP) е нараснал със 108% през първото полугодие на тази година, спрямо 9,2 млн. през същия период на 2020 г.

„В тези безпрецедентни времена непрекъснатият фокус на звукозаписните компании и изпълнителите върху връзката с феновете чрез колекционерски, поръчкови предложения, добавянето на невероятно силни хип хоп и поп издания, превръщат новите поколения във фенове на плочите, а това е причината за възхода на винила: той е безкрайно готин“, коментира Били Фийлд, вицепрезидент по продажбите в WEA.

Най-продаваните албуми на плоча до средата на годината са „Evermore” на Тейлър Суифт, „Fine Line” на Хари Стайлс, „Good Kid M.A.A.D. City” на Кендрик Ламар и „When We Fall Asleep, Where Do We Go?” на Били Айлиш.

Растежът на продажбите на плочи се случва в момент, в който музикалната индустрия се бори да не изостане от търсенето, предвид проблемите, свързани с пандемията.

Същевременно докладът посочва, че незаменяемите токени (NFT) ще се превърнат в нов източник на приходи за изпълнителите и творците. От 25 февруари до 25 април тази година музиканти са генерирали около 55,7 млн. долара от продажбата на NFT, показва доклад на Water & Music.

