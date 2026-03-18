Самостоятелните къщи извън комплекси са най-търсени в София и околностите ѝ

Броят на къщите в комплекси в рамките на София и населените места надвишава 2000 единици, разпределени в 131 жилищни проекта, сочат данни на консултантската компания Colliers за второто полугодие на 2025 г.

Продължава тенденцията към намаляване на средната квадратура, свързана с преместване на паркоместата извън границите на сградата и разпространението на концепцията за „вертикален апартамент“. Повечето съществуващи комплекси се намират по Южната дъга на Околовръстния път, както и

в близки села, като самостоятелната къща остава най-популярният тип продукт, следвана от редова къща с малък двор.

В процес на строителство са 1440 къщи в 93 проекта, половината от които са концентрирани в десетте най-големи проекта, основно в Южната дъга на Околовръстен път, както и в селата Бистрица, Панчарево и Лозен.

Типичната самостоятелна къща е с разгъната застроена площ от 380 кв.м, четири спални, три бани, двор от 810 кв.м, паркоместа за три автомобила и цена около 820 хил. евро с ДДС и паркомясто. Къщите-близнаци обичайно са с площ от 330 кв.м, четири спални, три бани, двор от 300 кв.м., паркоместа за два автомобила и цена от 720 хил. евро с ДДС и паркомясто. Редовите къщи имат площ около 260 кв.м, три спални, средно 2,8 бани, двор от 160 кв.м, паркоместа за два автомобила и цена от 550 хил. евро с ДДС и паркомясто.

Броят на сделките с къщи през последните години е между 1100 и 1300 годишно, като в статистиката се включват и сделки със самостоятелни къщи

извън комплекси. Търсенето намалява спрямо пика през 2021 г., но основната част от трансакциите продължава да бъде за самостоятелни къщи извън комплекси. Голям дял от сделките се финансират със собствени средства въпреки рекордно ниските лихвени нива за ипотечно кредитиране.

Към края на 2025 г. цените на къщите в комплекси са с над 80% по-високи спрямо началото на 2021 г., а разходите за строителство са се увеличили с 66%. Инвеститорите насочват вниманието си към райони с по-евтина земя, за да осигурят конкурентни предимства при растящи цени на материалите и труда. Нивото на достъпност, изчислено като съотношение между работна заплата и цена на кв.м, намалява от 2021 г. и към края на 2025 г. е 0,73 кв.м с една средна заплата.

Лихвените проценти по жилищни ипотеки остават ниски – в диапазона 3,4% – 3,6%, с годишен процент на разходите 3,7% – 4,1%, срок до 30 години и финансиране до 80% от стойността на имота.

След присъединяването на България към еврозоната през януари 2026 г. се очаква освобождаването на капиталови буфери в банковия сектор да доведе до

допълнително повишение на ликвидност и да създаде предпоставки за по-активно кредитиране, пише Colliers. Това се очаква да подкрепи стабилността на лихвената среда и да допринесе за ускорено развитие на кредитния пазар в краткосрочен план.

Наблюдава се засилено търсене на къщи с устойчив дизайн и внедрени иновативни технологични решения, а финансирането на такива проекти е с приоритет за банките. Купувачите запазват предпочитания към жилища ново строителство, които се отличават с високо качество на материалите и технологиите, енергийна ефективност и модерни разпределения. Интересът към парцели по Южната дъга на Околовръстен път остава стабилен, докато недостатъчната инфраструктура в северните квартали ограничава развитието в тези райони.

Очакванията на Colliers са за повишена активност в локации около столицата, предлагащи спокойна среда, бърз достъп до градски удобства и по-ниски цени на имотите.