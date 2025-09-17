Как приемането на еврото в България ще се отрази на публично търгуваните компании?

България преминава през петата парична реформа за последните 80 години – приемането на еврото. Три парични реформи са предприети от комунистическия режим в периода 1947–1962 г. Още една е проведена през 1999 г., когато българският лев, въведен през 1880 г., е обвързан първо с германската марка, а след това и с еврото.

Стремежът на страната да приеме еврото като валута датира от времето, когато декларира амбицията си да се присъедини към Европейския съюз (ЕС). През 2018 г., повече от десет години след присъединяването към ЕС, българското правителство одобри план за действие за влизането в т.нар. „чакалня“ за еврозоната – валутният механизъм ERM II. В началото на 2020 г. страната влезе във валутния механизъм, където остава до края на 2025 г., тъй като от 1 януари 2026 г. приема еврото.

Пътят на България към еврозоната отразява не само техническите изисквания за изпълнение на критериите за конвергенция, но и политическата воля за задълбочаване на европейската интеграция. Този процес показа, че въпреки ранните амбиции, практическите стъпки за приемането на еврото се предприеха от властите към края на второто десетилетие от членството ни в ЕС.

Приемането на еврото като предизвикателство за публичните компании

За публичните компании, търгувани на Българската фондова борса (БФБ), преминаването към еврото е първата парична реформа и представлява едно от най-сложните технически предизвикателства, през което са преминавали.

Конверсията изисква не само умножение по обменния курс, но и изпълнение на процедури за съответствие с европейското законодателство. Компаниите трябва да актуализират своите устави, да преизчислят капиталовите си структури и да синхронизират промените с Централния депозитар. Последният играе ключова роля в този процес, като осигурява безпроблемното отразяване на новите параметри в сметките на акционерите и поддържането на целостта на пазарните данни.

Преминаването към еврото обещава да трансформира търговския профил на българските публични компании, като елиминира валутния риск, и ще ги направи по-привлекателни за институционални инвеститори от еврозоната. Единната валута ще улесни и включването на български инструменти в европейски индекси и фондове.

Преминаването към друга валута обаче има и друга страна. Математическото закръгляване при конверсията може в някои случаи да повлияе незначително общия акционерен капитал на компаниите и капитализацията им, а оттам да породи краткосрочна несигурност относно техническите промени и тяхното въздействие върху счетоводните баланси, дивидентите и инвестиционните портфейли.

Промени в номиналната стойност и броя акции

Номиналната стойност на акциите ще бъде автоматично превалутирана от лева в евро на датата на въвеждане на еврото от "Централен депозитар" АД.

Превалутирането ще се извърши по фиксирания курс – 1 евро за 1,95583 лева.

Ще се прилагат правилата за превалутиране и закръгляване според Закона за въвеждането на еврото в България, т.е. като се използва пълния курс, който не се закръглява или съкращава при извършването на превалутирането, съобразно математическите правила.

Спазването на правилата за превалутиране и закръгляне се наблюдава от финансовия регулатор (Комисията за финансов надзор). Номиналната стойност на акциите и общият размер на капитала се преизчисляват математически точно по официалния курс, като се спазват счетоводните стандарти за представяне с подходящ брой знаци след десетичната запетая.

Промяна в броя на акциите заради преминаването към еврото няма да има, тъй като е променя валутата, а не структурата на капитала.

Преход от лева към евро

В срок от три работни дни преди датата на въвеждане на еврото всички сделки и операции с безналични финансови инструменти на БФБ се преустановяват. Последният ден за търговия преди въвеждането на еврото ще бъде четвъртият работен ден преди датата за въвеждане на еврото като официална валута.

Търговската сесия в последния ден за търговия в лева на БФБ ще приключи нормално със закриващ аукцион в 17:00 часа. Времетраенето на Book фазата ще бъде променено и вместо в 17:30 ч., ще завърши в 18:00 ч., така че борсовите посредници да могат да прегледат активните си поръчки и да направят корекции, за да подготвят валидните поръчки за първата сесия в евро. Те ще получат инструкции за изпълнение.

Сделките и операциите се възобновяват в първия работен ден след въвеждането на еврото. От тази дата търговията и сетълментът на всички финансови инструменти, допуснати до търговия на пазарите, организирани от БФБ, ще се извършват в евро.

По изключение от обичайното време за търговия, в първия ден на търговията с евро book фазата ще започне в 8:00 часа и ще продължи до началото на откриващия аукцион в 10:00 часа с цел да се даде възможност на борсовите посредници да въведат своите поръчки в системата Xetra T7. На членовете предварително ще бъдат изпратени инструкции за начините на импорт на експортираните от последния ден за търговия в лева поръчки, превалутирани в евро.

Как съществуващите и потенциални инвеститори възприемат промяната

На първо място, въвеждането на еврото елиминира валутния риск за чуждестранните инвеститори, особено тези от валутния съюз. Това улеснява достъпа им до инструменти, търгувани на БФБ, и интеграцията с европейските портфейли и стратегии.

БФБ и публичните компании освен това вече директно могат да се сравняват с другите пазари от еврозоната. Сред другите предимства е опростяването на счетоводството, намаляването на разходите за сделки и по-лесното хеджиране и управление на риска.

Очакванията предвиждат интересът от страна на институционални инвеститори от еврозоната към БФБ и българските публични компании да се увеличи, а оттам – да се повиши и ликвидността. Това обаче може и да не се случи в особено оптимистични мащаби. На българската борса се търгуват предимно по-малки емитенти и един фонд трудно би успял да вложи средства в обичайните мащаби.

Еврото е първата стъпка към увеличаването на ликвидността на БФБ. Основното е привличането на нови емитенти, които да са интересни за международните и вътрешните инвеститори.