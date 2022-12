Мъск: Apple отново рекламира на пълни обороти в Twitter

Илон Мъск заяви, че Apple Inc. е „възобновила напълно" рекламата си в Twitter Inc., като по този начин още повече деескалира войната между двете най-влиятелни технологични компании в света.

Мъск направи тези коментари по време на разговор в Twitter Spaces в събота, като добави, че Apple е най-големият рекламодател в социалната медийна компания. Милиардерът, който не се спря по-подробно на Apple, говори повече от два часа от частния си самолет по време на коментара си, който имаше повече от 90 хил. слушатели.

Apple не е отговорила веднага на молбите за коментар на Bloomberg, изпратени извън обичайното работно време.

През миналата седмица Мъск разкритикува Apple, като заяви, че производителят на iPhone и компютрите Mac е спрял да рекламира в Twitter и е заплашил да не допусне приложението до своя App Store. Като се прицели в Apple, Мъск рискува да започне война с най-ценната компания в света и основен рекламодател в момент, в който други компании изтеглят рекламите си от Twitter.

Впоследствие Мъск се срещна с главния изпълнителен директор на Apple Тим Кук и заяви, че двамата са имали „добър разговор“ и са „разрешили недоразумението относно потенциалното премахване на Twitter от App Store“. Мъск заяви, че Кук е бил „категоричен, че Apple никога не е обмисляла да направи това“.

След поглъщането на социалната мрежа от страна на Мъск редица компании преустановиха рекламата си в Twitter, включително General Mills Inc. и Pfizer Inc. В събота Мъск публикува туит, в който благодари на рекламодателите, че са се върнали в Twitter.

Just a note to thank advertisers for returning to Twitter