Мъск търси нов главен изпълнителен директор на Twitter

Това се случва само дни след анкета, в която милиардерът попита потребителите на социалната мрежа дали да не се оттегли от поста

Собственикът и лидер на Twitter Илон Мъск търси нов главен изпълнителен директор на компанията, твърдят източници на CNBC.

Мъск, който през октомври придоби компанията за 44 млрд. долара, по-рано каза, че временно ще служи като главен изпълнителен директор. „Очаквам да намаля времето си в Twitter и да намеря някой друг, който да управлява Twitter с времето“, коментира Мъск през ноември. Въпреки това в неделя в туит той посочи, че засега „наследник няма“.

„Въпросът не е да се намери главен изпълнителен директор, а да се открие главен изпълнителен директор, който да държи Twitter жив“, допълва той.

В неделя милиардерът публикува неформална анкета, питайки потребителите на социалната мрежа дали не трябва да се оттегли от ръководната позиция в компанията, а по-голямата част от 17-те млн. респонденти гласува за това Мъск да напусне. В неделя той каза, че ще се съобрази с резултатите.

Проучванията в Twitter не са сравними с професионалните социологически проучвания, изследващи общественото мнение. Злонамерени ботове или фалшиви акаунти също могат да отговорят на анкета в социалната мрежа.

Източниците коментират пред CNBC, че търсенето на нов главен изпълнителен директор е започнало още преди въпросната анкета.

Като цяло придобиването на Twitter от Мъск беше изпълнено с трудности, тъй като ръководството му доведе до огромни съкращения на персонал, скок в речта на омразата, отдръпване на рекламодатели или свиване на разходите на част от тях в платформата, както и до възстановяване на блокирани по-рано акаунти.

Мъск твърди, че ползването на Twitter е достигнало най-високото си ниво за всички времена, откакто той е поел нещата в свои ръце.

Но управлението на милиардера доведе до притеснения относно другите му начинания.

Мъск продаде акции от Tesla за милиарди долари тази година, за да финансира придобиването на Twitter. Освен това той привлече таланти от Tesla, SpaceX и The Boring Company, включително директори и инженери, за да му помагат в Twitter. Мъск е главен изпълнителен директор на Tesla и SpaceX, както и основател на The Boring Co.

В понеделник сенатор Елизабет Уорън писа до председателя на борда на Tesla Робин Денхолм, изразявайки опасенията си, че Мъск и бордът може да са нарушили законовите задължения към акционерите на Tesla.

Милиардерът не е отговорил на запитванията на CNBC за коментар.