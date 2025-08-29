Мъск иска съдът да отхвърли делото на SEC срещу него

Илон Мъск поиска от федерален съдия да отхвърли делото на Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) относно нарастващия му дял в Twitter през 2022 г., като нарече твърденията, че е измамил инвеститорите, превишаване на правомощията на правителството, пише Bloomberg.

Регулаторът твърди, че Мъск е пропуснал крайния срок за подаване на специален формуляр, в който да посочи, че е натрупал поне 5% дял в Twitter, преди да отправи офертата си за придобиване на платформата за 44 млрд. долара. Твърде дългото изчакване на Мъск е струвало на акционерите на Twitter повече от 150 млн. долара, съобщи SEC.

„SEC не твърди, че г-н Мъск е действал умишлено, преднамерено, волево или дори безразсъдно. SEC не твърди, че г-н Мъск е причинил каквато и да е вреда на инвеститорите“, написаха адвокатите на Мъск в съдебно заявление късно в четвъртък. „Няма намерение. Няма вреда. Просто казано, това действие е загуба на време и ресурси на данъкоплатците.“

SEC заведе делото срещу Мъск през януари, по-малко от седмица преди президентът Доналд Тръмп да встъпи в длъжност. Случаят беше внимателно следен, тъй като по това време Мъск беше ключов съюзник на Тръмп, който дари стотици милиони долари, за да му помогне да бъде избран през ноември 2024 г. След като Тръмп встъпи в длъжност, Мъск ръководеше мащабно преструктуриране на федералното правителство, преди да се скара публично с президента и да напусне Вашингтон.

Ситуацията и в самата агенция беше напрегната. Комисар Марк Уйеда - републиканец, който по-късно служи като изпълняващ длъжността председател на SEC, предприе необичайната стъпка да поиска от служителите на регулатора да декларират, че случаят не е политически мотивиран, съобщи Bloomberg през февруари.

В иска се твърди, че Мъск е нарушил законите на САЩ за ценните книжа, като не е подал в рамките на 10 дни формуляра, посочващ, че е натрупал поне 5% дял в Twitter. Мъск е пропуснал крайния срок с 11 дни, посочва регулаторът.

SEC твърди, че милиардерът, заемащ ключова позиция в компанията, рязко би повишил цената на акциите, ако делът му беше публичен. Агенцията заяви, че инвеститорите, които са продали книжата си през това време, са пропуснали големи печалби. Освен това зад кулисите Мъск е натрупал акции с несправедлива отстъпка, гласи искът.

След като е разкрил покупката си, акциите на Twitter са повишили стойността си с 27%, твърди агенцията.