ЕК обмисля потенциални ограничения на достъпа на деца до социалните мрежи

Европейската комисия (ЕК) заяви, че ще проучи евентуални ограничения върху социалните медии за деца под 16-годишна възраст, следвайки подобни правила, планирани в Австралия, пише Bloomberg.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че ще свика група, който да консултира подход за повишаване безопасността на социалните медии за децата в Европа. Това ще се случи до края на годината, а идеята е да се следят отблизо резултатите на австралийските правила.

„По мое време като общество учехме децата си, че не могат да пушат, да пият и да гледат съдържание за възрастни до определена възраст“, коментира Фон дер Лайен в годишната си реч за състоянието на ЕС. „Вярвам, че е време да обмислим дали да не направи същото и за социалните медии“.

Представители на Google, Meta Platforms, TikTok и X не са отговорили веднага на запитването за коментар.

Изказването на Фон дер Лайен следват натиска от европейските правителства да се въведат по-строги правила за социалните медии на ниво ЕС. Франция, Испания и Гърция настояват за задължителни възрастови ограничения за потребителите на социални мрежи, съобщи Bloomberg през май.

Правителствата по света налагат все повече проверки на възрастта в интернет, за да предпазят децата от излагането им на съдържание, смятано за вредно за тях. През юли Великобритания изиска от уебсайтове, които имат съдържание за възрастни и порнография, да правят строги проверки на възрастта, за да се гарантира, че потребителите им са над 18-годишни. Върховният съд на САЩ проправи пътя щатите да изискват от порно сайтовете да въведат подобни мерки. От това лято Ирландия изисква платформите за споделяне на видеоклипове да имат системи за проверка на възрастта.

Политиката на Австралия ще влезе в сила от 10 декември и вероятно ще се прилага за Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X и YouTube, както и за други платформи. Австралийското правителство заяви, че целта е да се защитят децата от функции, които ги насърчават да прекарват повече време онлайн, докато ги излагат на потенциално вредни публикации.