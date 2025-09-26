Meta пуска платени версии на Facebook и Instagram във Великобритания

Meta Platforms скоро ще предложи платени версии на Facebook и Instagram във Великобритания, които ще премахнат рекламите от двете платформи, съобщава Bloomberg.

През следващите седмици потребителите ще имат възможност да плащат по 2,99 паунда (4 долара) на месец, за да имат достъп до версии без реклами на двете услуги в интернет, или 3,99 паунда за приложенията за iOS или Android. Meta заяви, че таксува повече за достъп до приложенията поради абонаментните такси, налагани от Apple и Google на Alphabet в съответните им магазини за приложения.

Компанията въвежда услугата в момент, в който Meta продължава да се опитва да намери баланса между строгия подход на Европа към онлайн поверителността и нарастващите продажби, генерирани от рекламата, които формират 97% от приходите ѝ за миналата година.

Meta ще започне да уведомява потребителите над 18-годишна възраст, че могат да се абонират за Facebook или Instagram, без да виждат реклами, заяви компанията. Те ще имат възможност и да продължат да използват услугите безплатно с реклами, добави тя.

Компанията пусна по-скъпа версия на своето абонаментно предложение в ЕС през 2023 г., но през април беше глобена с 200 млн. евро, след като регулаторните органи заявиха, че моделът все още нарушава антитръстовите правила на блока и не предлага на потребителите истински свободен избор. Meta промени системата, за да я приведе в съответствие с регулациите на ЕС, но през юли Европейската комисия поиска допълнителни промени, като намекна, че компанията може да бъде глобявана ежедневно, ако промените бъдат сметнати за недостатъчни.

След като напусна Европейския съюз, Великобритания има по-голяма свобода да възприеме по-мек подход към поверителността в интернет и изглежда, че е дала зелена светлина за въвеждането на промяната в страната. Meta заяви, че е провела обширни дискусии с британския орган за защита на личните данни.

„Този подход и резултат отличават Обединеното кралство от ЕС, където водим подобни дискусии с регулаторните органи“, заяви компанията в изявление. „Регулаторните органи на ЕС продължават да превишават правомощията си, като изискват от нас да предоставяме по-малко персонализирани реклами, което надхвърля изискванията на закона и създава по-лошо преживяване за потребителите и бизнеса.“

Британският орган за защита на личните данни заяви в петък, че „приветства“ новия модел.

„Това отклонява Meta от насочването на реклами към потребителите като част от стандартните условия за използване на услугите Facebook и Instagram, което, както ясно заявихме, не е в съответствие с британското законодателство“, заяви говорител.