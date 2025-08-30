Йонко Чуклев: Нова АІ зима едва ли ще има преди 2027 г.

След първоначалното лансиране на термина AI (изкуствен интелект) през 1956 г. е имало две "зими" на изкуствения интелект, когато развитието е било забавено. Все още не е ясно дали ще има следваща AI зима, но това няма да се случи преди 2027 година. Това коментира Йонко Чуклев, финансов анализатор и зам.-председател на Професионалната асоциация по роботика, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria.

Йонко Чуклев акцентира върху две основни, често срещани грешки при интеграция на AI, които корпорациите допускат.

„Компаниите погрешно вярват, че AI може да замести голям брой служители. Примери като Klarna в Швеция и Taco Bell показват неуспехи при опити за автоматизация на елементарни дейности, което води до лошо представяне и неудовлетвореност. AI е помощник, а не заместител на този етап“, коментира експертът.

Разработването на собствени големи езикови модели (LLM) също е хлъзгава територия, предупреди гостът. По думите му очакването, че вътрешно разработен LLM ще бъде по-добър от публично достъпните (ChatGPT, Claude, Grok), е нереалистично.

„Големите модели са тренирани върху огромни масиви от данни и имат много по-широк контекст. Корпоративният сектор често има нереалистични очаквания“, посочва Чуклев.

По отношение на развитието на AI и Изкуствения общ интелект (AGI) гостът каза, че технологичният прогрес е по-скоро вълнообразен, отколкото експоненциален. Първият голям пробив беше с публичния достъп до ChatGPT през 2022 г., последван от Версия 4, а очакванията за драстично подобрение с Версия 5 не се оправдаха, коментира той.

Целия разговор гледайте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.