IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Пореден удар за Apple - ключов AI лидер напуска компанията

Роби Уокър отговаряше за Siri до началото на тази година

14:30 | 13.09.25 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Роби Уокър, един от най-високопоставените ръководители по изкуствения интелект (AI) в Apple, напуска компанията, твърдят източници на Bloomberg, запознати с въпроса.

Уокър, който е един от малкото преки подчинени на AI лидера Джон Джанандреа, отговаряше за Siri до началото на тази година, преди надзорът върху гласовия асистент да бъде прехвърлен на софтуерния лидер Крейг Федериги. Този ход беше направен, след като обещаните промени в Siri бяха публично отложени, а това отбеляза значителен неуспех за компанията.

След като напусна позицията, свързана със Siri, Уокър стана един от директорите на Apple, работещи върху нова система за уеб търсене, задвижвана от изкуствен интелект, която трябва да се конкурира с Perplexity и ChatGPT. Планирано е системата да дебютира през следващата година.

В момента той е старши директор, отговарящ за екипа на компанията, наречен Отговори, информация и знание. Уокър планира да напусне Apple следващия месец, допълват източниците, пожелали да останат анонимни, защото решението не е оповестено официално от компанията.

Говорител на Apple отказва да коментира.

Проблемите на технологичния гигант с изкуствения интелект натежаха на цената на акциите му тази година. Стойността на книжата се понижи с почти 7% от началото на 2025 г.

Свързани статии

Макар че задълженията и броят на подчинените на Уокър бяха значително намалени през последните няколко месеца, той продължаваше да е важна част от стратегията на Apple за изкуствения интелект. Напускането само допълва масовия отлив на ръководители и инженери от това подразделение.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 10:52 | 13.09.25 г.
Apple изкуствен интелект американските технологични компании
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Софтуер виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още