Пореден удар за Apple - ключов AI лидер напуска компанията

Роби Уокър, един от най-високопоставените ръководители по изкуствения интелект (AI) в Apple, напуска компанията, твърдят източници на Bloomberg, запознати с въпроса.

Уокър, който е един от малкото преки подчинени на AI лидера Джон Джанандреа, отговаряше за Siri до началото на тази година, преди надзорът върху гласовия асистент да бъде прехвърлен на софтуерния лидер Крейг Федериги. Този ход беше направен, след като обещаните промени в Siri бяха публично отложени, а това отбеляза значителен неуспех за компанията.

След като напусна позицията, свързана със Siri, Уокър стана един от директорите на Apple, работещи върху нова система за уеб търсене, задвижвана от изкуствен интелект, която трябва да се конкурира с Perplexity и ChatGPT. Планирано е системата да дебютира през следващата година.

В момента той е старши директор, отговарящ за екипа на компанията, наречен Отговори, информация и знание. Уокър планира да напусне Apple следващия месец, допълват източниците, пожелали да останат анонимни, защото решението не е оповестено официално от компанията.

Говорител на Apple отказва да коментира.

Проблемите на технологичния гигант с изкуствения интелект натежаха на цената на акциите му тази година. Стойността на книжата се понижи с почти 7% от началото на 2025 г.

Макар че задълженията и броят на подчинените на Уокър бяха значително намалени през последните няколко месеца, той продължаваше да е важна част от стратегията на Apple за изкуствения интелект. Напускането само допълва масовия отлив на ръководители и инженери от това подразделение.