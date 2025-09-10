Защо Apple заобикаля кървавата битка на AI фронта в Силициевата долина?

Както се очакваше, Apple представи редица промени в своите устройства по време на внимателно следеното си маркетингово събитие във вторник. Но може би най-забележителното нещо в събитието, продължило час и десет минути, беше следното: Apple се оказа прекалено мълчалива, когато става дума за изкуствен интелект (AI), пише CNN.

Темата на деня беше нещо основно за Apple – хардуерът. Компанията има нови AirPods, които могат да превеждат двуезични разговори в реално време, има часовник, който може да следи кръвното налягане, и, разбира се, има ултратънък телефон. Естествено, вдигна се много шум около това. В началото на презентацията главният изпълнителен директор Тим Кук рекламира iPhone 17 като „най-големия скок за iPhone досега“.

Но нито веднъж някой от директорите на Apple не се изказа за това как моделите с изкуствен интелект на компанията ще преобърнат световната икономика. Те почти не говориха за това, че AI ще промени дори собствените им продукти. Думите „Apple Intelligence” (собственият изкуствен интелект на компанията) се чуваха рядко. От CNN са преброили само четири мимолетни препратки към него в цялата презентация.

Показателно е, че никой не каза и дума за Siri – гласовият асистент, който се превърна в основа на AI амбициите на Apple. Той не беше споменат нито веднъж.

Накратко, миналата година Apple направи промени в Siri, за да включи Apple Intelligence, и това се оказа катастрофа. Компанията трябваше да се откаже от ключови функции, включително (много забавните, но много неточни) текстови съобщения и обобщения на приложения за новини.

Това беше рядко препъване за компанията и тя няма да рискува още един момент на „прекомерни обещания и недостатъчно добро изпълнение“.

„Apple заобикаля основната AI надпревара, като същевременно се позиционира като дългогодишен новатор на фронта на хардуера за изкуствен интелект“, коментира анализаторът на Emarketer Гаджо Севиля. „Това е напомняне, че конкурентното предимство на Apple остава вкоренено в продуктовото изживяване, а не в суровия изкуствен интелект като продукт“.

Apple отказва да даде срок за възраждането на Siri с AI, въпреки че Марк Гърман от Bloomberg съобщи, че е планирано за пролетта на 2026 г.

През юни ръководителят на софтуерните усилия на Apple Крейг Федериги увери разработчиците на друго събитие, че актуализацията на Siri „се нуждае от повече време, за да достигне високата ни бариера за качество, и очакваме с нетърпение да споделим повече за нея през следващата година“.

По онова време CNN писа, че оттеглянето на Siri е знак, че въпреки изтъркания технологичен наратив за това, че Apple изостава от конкурентите си, всъщност това е единствената голяма технологична компания в Силициевата долина, която използва мозъка си, когато става въпрос за изкуствен интелект. Последните три месеца само потвърдиха тази теория.

Защото какво е важното: собственият изкуствен интелект на Apple не е добър. Основната му функция досега беше едновременно разочароваща (обобщаване на текстови съобщения и новинарски известия) и ненадеждна (разчита погрешно текстовете и генерира тревожно неточни заглавия).

Но изкуственият интелект на Apple куца по същия начин, както куца и Gemini на Google, както и ChatGPT на OpenAI. Apple не е намерила надеждно приложение на своя изкуствен интелект в потребителските продукти. Но и никой друг не го направи, поне не до степента, необходима за оправдаване на огромните оценки и инвестиции, които компаниите наливат в тези проекти.

Но това не спира най-големите имена в технологичния свят да харчат стотици милиарди долари, за да опитват да разработят модела, който ще направи... нещо. Няма значение, че досега големите езикови модели се доказаха като безполезни за 95% от компании, които накараха служителите си да се опитват да ги използват, както установиха наскоро изследователи от MIT.

Разбира се, Apple не е изоставила идеята за AI, но очевидно полага много повече усилия в това, което прави най-добре – създаването на устройства, към които потребителите са пристрастени, в рамките на екосистема, която е трудно да бъде напусната.

„Apple мисли прагматично“, написа в понеделник колумнистът на Bloomberg Дейв Лий. „Може да няма особен смисъл да инвестира милиарди долари в изграждането на собствен изкуствен интелект, когато като водещ производител на хардуер, компанията има силата да излезе на пазара и да избере моделите, които сметне за подходящи. Тя може да използва доминацията на iPhone, за да настоява за най-добрите възможни условия, като настройва потенциалните си партньори един срещу друг, подобно на начина, по който притиска отговорните за компонентите и производството ѝ“.

С други думи: нека другите се борят на фронта на тази все още спекулативна технология. Apple ще чака, седнала върху планина от пари, готова да си партнира (или директно да придобие) онзи, който успее да разбие кода.