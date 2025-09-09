Apple представи ултратънкия iPhone Air и новата серия iPhone 17

На традиционното си събитие през септември Apple представи четири нови модела iPhone, включително първия си ултратънък модел iPhone Air. Събитието обаче не хвърли светлина върху големия въпрос, който си задават инвеститорите и потребителите – какво се случва със стратегията на технологичния гигант по отношение на изкуствения интелект (AI).

От централата в Купертино, Калифорния, представители на компанията, начело с главния изпълнителен директор Тим Кук, показаха новия iPhone Air, който се превърна в основния акцент на премиерата. Той се изправя в директна конкуренция с друг ултратънък модел – Galaxy S25 Edge на южнокорейската Samsung Electronics.

Ето и основните акценти от серията iPhone 17:

iPhone Air

След като от месеци се говори, че Apple ще пусне изключително тънък модел смартфон, днес компанията показа iPhone Air, който е тънък само 5,6 мм, а компанията го описва като „телефон с Pro функции“. Телефонът разполага с 6,5-инчов Super Retina XDR дисплей с пикова яркост от 3000 нита, подобрено покритие срещу отражения и покритие със Ceramic Shield 2.

Рамката е титанова, като компанията е използвала 80% рециклиран титан. На гърба на устройството има Ceramic Shield. Това го прави устойчив на надрасквания.

iPhone Air. Снимка: Apple.com

IPhone Air работи с най-голям брой чипове, проектирани от Apple – A19 Pro, N1 и C1X, за които компанията твърди, че го правят най-енергийно ефективният ѝ смартфон до момента. Телефонът поддържа единствено eSIM, а пространството, което досега беше използвано за физически SIM карти, сега е оползотворено за по-голяма батерия, което позволява работа с телефона през целия ден.

Основната камера е 48-мегапикселова, но големият акцент в цялата серия пада върху изцяло новата предна камера, наречена Center Stage. Тя вече не е с правоъгълен, а с квадратен сензор, който предлага по-широко зрително поле и заснемане на кадри с 18 MP резолюция. Потребителите вече не трябва да въртят смартфона, за да правят хоризонтална или вертикална снимка. С едно докосване на дисплея те могат да сменят от портретен към пейзажен режим и обратното, докато държат телефона вертикално. Изкуствен интелект пък помага за идентифицирането на групови снимки и автоматично разширява зрителното поле.

iPhone 17

Базовият модел в серията очаквано носи името iPhone 17 и ще се предлага в пет цвята. Той има 6,3-инчов дисплей с ProMotion, който е по-голям от миналогодишния и е с по-тънки рамки. Пиковата му яркост е 3000 нита, а опреснителната честота – 120 Hz.

И този модел е със Ceramic Shield 2 покритие на екрана, за да е по-устойчив на надраскване. Чипсетът на телефона е A19, разработен по 3-нанометрова технология за по-бърза и ефективна работа. Apple обещава, че големите езикови модели ще вървят по-бързо на него, но също така той ще помогне за поддържане на по-добър живот на батерията.

iPhone 17. Снимка: Apple.com

Телефонът разполага с мощен 48MP Fusion основен сензор, който комбинира възможностите на основната камера и 2x телеобектив, допълнен от 48MP Fusion ултраширокоъгълна камера, кооято заснема по-големи сцени. Телефонът се справя добре и с макроснимки с повече детайли. И в този модел виждаме Center Stage предната камера, която присъства и в iPhone Air.

Apple обещава достигането на 50% заряд на батерията само за 20 минути. Що се касае до цветовете, потребителите могат да избират между класическо черно и по-интересните розово, сребристо, зелено и синьо.

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max

Далеч по-любопитни от базовия модел са новите iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, които Apple представи днес.

Подобно на iPhone Air, новите Pro модели включват новия чип A19 Pro, който е подобрен, така че да работи по-добре с изкуствен интелект. Архитектурата на чипа помага за извършването на повече изчисления. От екипа на Apple казват, че чипът ще позволи на устройствата да работят по-добре с големи езикови модели. Технологичният гигант дори сравни изчислителната способност на телефона с тази на лаптопите MacBook Pro.

Снимка: Apple.com

Pro моделите имат и нов дизайн, който според компанията ще донесе и значителен скок в производителността на устройствата.

IPhone 17 Pro ще бъде с алуминиева рамка, въпреки че предходните Pro модели на компанията бяха от титан.

Дисплеите са, съответно, 6,3-инчов и 6,9-инчов Super Retina XDR. Те поддържат ProMotion до 120 Hz, Always-On display функция и 3000 нита пикова яркост. Гърбът на устройствата е защитен със Ceramic Shield, който дава 4 пъти по-голяма устойчивост от надраскване на задното стъкло спрямо предходните модели.

Що се касае до камерите, Apple твърди, че 17 Pro и Pro Max имат „най-добрата система от камери, която някога сме правили“. Двата телефона отключват повече творчески възможности и се превръщат в първите смартфони, които поддържат ProRes RAW, Log 2 и genlock – техника, ползвана за прецизно синхронизиране на видео между множество камери.

Цени

Въпреки че задържа цените на новите си умни часовници на миналогодишните им нива, при телефоните има повишение. Цената на iPhone 17 Pro е 1099 долара, докато миналогодишното предложение беше за 999 долара.

IPhone 17 остава на цена от 799 долара, докато Pro Max устройствата ще струват 1199 долара.

Трудни времена

Събитието се провежда в ключов момент що се касае до търговските политики на САЩ, в центъра на които се оказа и самата Apple. Наскоро Тим Кук обеща повече инвестиции на вътрешния пазар, за да отговори на исканията на президента Доналд Тръмп и да спаси компанията от прекалено високи мита, които биха могли да засегнат маржовете ѝ, тъй като голяма част от производството ѝ досега беше концентрирано в Китай.

Въпреки че инвеститорите очакваха повече новини за гласовия асистент Siri, Apple не даде подробности за него. От месеци се спекулира, че компанията е все по-близо до това да се откаже от разработката на собствен изкуствен интелект и да се обърне към външна компания, за да ѝ помогне да настигне конкуренцията. В индустрията все повече се говори за потенциални преговори между Apple и разработчика на ChatGPT – OpenAI, както и с Google, която стои зад Gemini AI.

Цената на акциите на Apple се понижи с 1,5% веднага след събитието – знак, че инвеститорите не са достатъчно доволни от премиерата и са очаквали повече по отношение на AI стратегията на гиганта.