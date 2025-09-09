Какви нови часовници и слушалки представи Apple?

Освен че представи четири нови модела смартфони, Apple разширява портфолиото си от устройство с нови умни часовници и слушалки.

AirPods Pro 3

Новото поколение слушалки AirPods Pro 3 предлага няколко ключови функции. На първо място е възможността за превод на живо. Докато хората наоколо ви говорят на чужд език, можете да чувате в слушалките превода на предпочитания от вас език. Ако разговорът не е по телефона, а на живо, вашите реплики също се превеждат и се появяват на дисплея на телефона.

Другият акцент при AirPods Pro 3 е добавянето на сензор за сърдечен ритъм, който позволява на слушалките да се ползват за 50 различни тренировки. Apple е направила промени и в дизайна, така че слушалките да пасват по-добре в ушите на потребителите. AirPods Pro 3 имат режим на активно шумопотискане, който, ако се ползва, батерията им издържа около 8 часа с един заряд. Без шумопотискането времето се удължава до 10 часа.

Слушалките ще се предлагат на цена от 249 долара и ще са налични от 19 септември.

AirPods Pro 3. Снимка: Apple.com

Apple Watch Series 11

В 11-ата си серия умни часовници Apple залага на стратегия за позициониране на устройството като по-сериозен помощник в следене на потребителските здравни показатели. Ключовият акцент тази година в новите модели е, че следят за високо кръвно налягане. Освен със специален сензор, часовниците работят и с алгоритъм, който следи за високо кръвно налягане. Интересното е, че това се случва на заден план, като се разглеждат данните за 30 дни назад. Идеята на Apple е да помогне на повече хора да открият този „тих убиец“, както компанията определя хипертонията. Функцията за следене на високото кръвно налягане ще бъде пусната в 150 държави, включително в САЩ и Европа, от този месец.

Към здравните функции Apple е добавила и Sleep Score – начин за оценка качеството на съня и даване на съвети за подобряването му.

Apple Watch Series 11. Снимка: Apple.com

От друга страна, Apple Watch 11 е два пъти по-устойчив на надрасквания спрямо предшественика си и разполага с нов 5G модем, който предлага по-голямо покритие. Часовникът работи с операционната система watchOS 26 и има до 24 часа живот на батерията, така че потребителите да могат да го използват цял ден и цяла нощ.

Към портфолиото от часовници се присъединява и Apple Watch SE 3 – по-достъпен модел, който струва 249 долара, докато Apple Watch 11 ще се предлага за 399 долара. Часовникът работи с чип S10 на Apple и ще е първият SE модел на компанията, който предлага функцията Always-On Display. Управлението на устройството може да се случва и чрез жестове с една ръка, като са добавени функции за засичане на падане и удар, както и сензор за температурата на китката и откриване на сънна апнея. Часовникът поддържа бързо зареждане, като успява да се зареди два пъти по-бързо от предшественика си.

Apple Watch Ultra 3. Снимка: Apple.com

За по-авантюристичните потребители и активно спортуващите Apple предлага новия Apple Watch Ultra 3, който е и най-скъпият модел в серията - 799 долара. Компанията предлага Ultra моделите си от две години, но тази година не заложи на голяма актуализация на функциите. Часовникът има нов дисплей, който е по-ярък и се вижда по-добре на места с ярка осветеност, включително е с по-добра опреснителна честота от предшественика си. Добавена е 5G свързаност, като часовникът поддържа и сателитна връзка. Животът на батерията му е до 42 часа.

Въпреки че се очакваше новите модели да са по-скъпи заради търговската война и по-високите мита, от Apple са решили да не повишават цените спрямо миналогодишните.