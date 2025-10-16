Microsoft иска да говорим с Windows 11 чрез новите му AI функции

Microsoft Corp. се опитва да накара хората да говорят с компютрите си. Компанията залага на това, че софтуерът за гласово управление и изкуствен интелект (AI) е достатъчно мощен, за да направи такива взаимодействия толкова ефективни, колкото клавиатурата или мишката, пише Bloomberg.

Най-големият софтуерен разработчик в света представи набор от актуализации за операционната си система Windows, включително възможност да се извика асистентът Copilot на Microsoft с думите: „Hey, Copilot“.

В допълнение към мишката и клавиатурата, гласът „ще стане третият механизъм за въвеждане на данни“, твърди Юсуф Мехди, директор по потребителски маркетинг в Microsoft. Коментарът той направи по време на разговор с журналисти.

Актуализациите, които ще започнат да се предлагат за компютрите с Windows 11 тази седмица, включват и по-широко разпространение на инструмента Copilot Vision, който позволява на софтуера да вижда какво има на работния плот на потребителя или в конкретно приложение, за да отстранява проблеми или да подсказва на софтуера да предлага идеи за дизайнерски проект.

Windows захранва по-голямата част от настолните и преносимите компютри в света. Значимостта на операционната система обаче намаля през последното десетилетие, тъй като хората прекарват повече време на смартфоните си. Microsoft пренаписва софтуера, като залага на изкуствения интелект, посочва Мехди. Ходът е част от по-големия залог, че такива инструменти ще направят Windows по-способена операционна система.

Други AI функции, които ще бъдат пуснати за потребители, записали се за ранен достъп до експерименталния софтуер, включват вграждането на Copilot в лентата за търсене на Windows, което позволява на асистента да сортира файлове и да извлича информация от пощенските кутии или календарите.

Актуализациите, представени днес, ще бъдат достъпни за всички компютри с Windows 11, а не само за подгрупата от висококачествени машини с AI процесор, които Microsoft предлага на пазара като Copilot + PCs.

Усилията на Microsoft в областта на гласовите команди всъщност са връщане назад. Дълго преди потребителите на Windows да могат да кажат: „Hey, Copilot“, те можеха да кажат „Hey, Cortana“, когато Microsoft разработваше този гласов асистент в началото на Windows 10 преди десетилетие. Това усилие се провали, отчасти защото отговорите на софтуера бяха ограничени до тесен набор от заявки, зададени по определен начин. Междувременно много потребители намираха за неудобно да говорят на компютър, особено на работното място.

По-рано тази седмица технологичният гигант прекрати поддръжката на Windows 10. Фирми за киберсигурност и различни потребителски групи предупредиха, че милиони потребители остават с все още функциониращи компютри, които не отговарят на минималните хардуерни изисквания за актуализация до Windows 11.