IPhone Air - маркетингов хит, но провал в продажбите

Джейсън Парди искаше да хареса новия си iPhone Air.

Израснал в родния град на Apple – Купертино, Калифорния, а след това издигнал се до продуктов мениджър на Apple, Парди твърди, че обича да вижда как компаниите показват иновативен продуктов дизайн. Затова си уговаря среща в магазина на Apple, за да купи новия, ултратънък телефон на компанията и то в деня, в който е пуснат в продажба.

В рамките на месец го връща, пише The Wall Street Journal.

Оказва се трудно да води разговори на високоговорител и да слуша музика. А снимките, които прави на сватбата си в началото на октомври, са забележимо по-лоши от тези, които брат му прави с новия iPhone 17 Pro.

„Представянето не беше съвсем на ниво. Като цяло се жертват всички тези неща“, коментира Парди. Air моделът е много приятен за държане и впечатлява приятелите му, но не работи като основно устройство, казва той.

Air е рекламиран като най-тънкия смартфон на Apple досега. Само един от 10 купувачи на iPhone 17 в САЩ в първите седмици на продажбите се е спрял на него, сочи потребителско проучване. Някои потребители се оплакват онлайн от по-слабата камера, качеството на звука, батерията и цената на Air. Според уебсайта на Apple за другите модели от серията iPhone 17 се е чакало до три седмици, докато Air е бил наличен веднага.

Apple е предприела стъпки за намаляване на производството на Air скоро след пускането му на пазара, твърдят източници, запознати с веригата на доставките на технологичния гигант.

Хладният прием на Air е единственият недостатък на това, което се очертава като страхотно празнично тримесечие за Apple, благодарение на по-популярните модели от серията. Това само показва предизвикателството на Apple в областта на иновациите около нейния флагман и повдига въпроси дали следващият форм фактор на Apple – сгъваем iPhone – ще се хареса на хората.

Производители на смартфони с Android вече предлагат сгъваеми устройства, но засега това са предимно нишови продукти поради високата си цена и новаторската си форма.

Apple жадува да намери нови начини да стимулира устойчивия растеж на iPhone. Обемите на бройките продадени смартфони бяха в застой от 2021 до 2024 г., сочат данни на компанията за пазарни проучвания IDC. Air е най-иновативният дизайн на компанията от появата на iPhone X през 2017 г.

„Всеки път, когато правят тези нишови телефони, те просто не се налагат“, коментира Майкъл Ливайн от Consumer Intelligence Research Partners, визирайки Plus моделите iPhone, които Air замени, както и спрените от производство модели iPhone Mini отпреди няколко години.

Проучванията на IDC установиха, че 29% от купувачите на iPhone в САЩ през тримесечието до края на септември са закупили един от новите модели iPhone 17, което е голям ръст в сравнение с миналата година, когато 20% от купувачите на iPhone в Съединените щати са закупили нов iPhone 16. Тази година имаше голям интерес към моделите Pro и Pro Max, обяви фирмата, но Air не набира особена инерция.

Някои анализатори твърдят, че Air представлява маркетингова победа за компанията и е важен етап за разработване на архитектурата на сгъваемия iPhone, вероятно с две тънки половини, които се отварят, разкривайки голям екран.

„Air беше по-скоро маркетингов хит, отколкото търговски“, коментира Набила Попал, анализатор в IDC. „Той създаде шум около пазарната си премиера, какъвто не сме виждали от години“.

Говорител на Apple отказва да коментира темата. При представянето на отчета на Apple миналата седмица главният изпълнителен директор Тим Кук заяви, че Apple е „развълнувана от начина, по който е приет iPhone”.

IPhone Air е приблизително толкова дебел, колкото зимен неопренов костюм, но е с по-бърза изчислителна мощност от настолните чипове на Intel за Mac отпреди няколко години.

За да намали размерите на устройството, Apple направи компромис с функциите. Air има един високоговорител в горната част на устройството, така че видеоклиповете нямат същото качество на звука, характерно за други модели iPhone, които имат високоговорители и в двата края.

Търсенето на Air не оправда очакванията, твърди анализаторът в TF Securities Мин-Чи Куо, който следи веригата за доставки на Apple. Той прогнозира 80% намаление на производствения капацитет до началото на следващата година.