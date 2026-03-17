Samsung спира продажбите на двойно сгъваемия си смартфон за близо 3000 долара

Samsung Electronics прекратява продажбите на смартфона си Galaxy Z TriFold след около три месеца на пазара, което подсказва, че устройството на цена 2899 долара като цяло е било замислено по-скоро като демонстрация на иновации, отколкото като основен елемент от мобилната гама на компанията, съобщава Bloomberg.

Корейската компания ще започне със спиране на продажбите на родния си пазар, а след това ще ги преустанови в САЩ, след като изчерпа останалите наличности, заяви говорител на компанията. Ходът беше очакван: този месец сайтът на Samsung спря да публикува информация за бъдещо запълване на запасите от този авангарден сгъваем модел, който е с две панти и се разгъва до голям 10-инчов таблет. Сега там просто пише, че наличността на TriFold е „изчерпана“.

Според съобщения в социалните медии и Reddit през последните дни купувачите са успели да намерят наличности в магазините Samsung Experience Stores в някои градове в САЩ, което показва, че поне някои бройки все още са налични.

Samsung представи устройството в края на миналата година като демонстрация на инженерните си умения. Но цената на устройството веднага го превърна в нишова покупка за най-заможните потребители, стремящи се към подобни иновации. То дебютира в Южна Корея на 12 декември на цена от 3,59 млн. вона. През януари последва пускане на пазара в САЩ.

Samsung изтъкна потенциала за мултитаскинг на големия екран, въпреки че устройството има и своите недостатъци. TriFold беше достъпен за покупка само директно от Samsung. Мобилните оператори и търговците на дребно никога не го предлагаха на потребителите – още един намек за краткотрайната съдба на TriFold.

В интервю миналия месец Уон-Джун Чой, главен оперативен директор на подразделението Mobile Experience Business в Samsung, заяви, че компанията все още не е взела решение дали моделът TriFold ще бъде продължен, като подчерта колко сложно е производството му. Но някои от основните предимства на устройството – например широкоформатното съотношение на екрана, което е идеално за гледане на медийно съдържание – с времето биха могли да се появят и в по-евтините сгъваеми модели на Samsung.

Междувременно Samsung започна да пуска на пазара Galaxy S26 Ultra с нов Privacy Display и редица нови AI функции.