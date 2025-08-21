Симеон Матев: Дългите дни без валежи изострят проблема с безводието

Последните 3-4 лета в страната виждаме нова тенденция– температурите през лятото са средно с 2 градуса над нормата и виждаме дълги дни без валежи и това изостря проблема с безводието. Това каза, климатолог, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

По думите му „България не е изключение от Европа“.

Според Матев бездействието на държавата задълбочава проблема. „Нужно е правилно управление на водните ресурси“, съветва климатологът. Той обясни, че валежите през последните 15-20 години не са се променили като годишно количество, а в някои части на страната дори има увеличение. „Проблемът е с неравномерността през годината. Валежните периоди са съсредоточени в няколко дни през годината“, уточни Матев.

По думите на климатолога дългите периоди без валежи са една от основните причини за безводието. Той посочи, че друга част от проблема е неправилното функциониране на водопроводната мрежа и големите загуби, в допълнение към това, че у нас „все още се осъществява и кражба на вода“.

„Държавата може да потърси нови източници на вода, свързани с подпочвени води. В много райони на света се използва такава вода за водоснабдяване“, препоръча Матев.

Той отбеляза, че борбата с високите температури и топлинните куполи включва по-адаптивни политики. „Пожарите, на които станахме свидетели, много често са в следствие на човешка грешка и немарливо отношение към природата“, посочи климатологът.

Матев отбеляза, че изменението на климата променя ежедневието на голям брой хора. „Агробизнесът търпи щети и трябва да се адаптира с по-сухоустойчиви култури“, даде пример той и напомни, че пролетните застудявания тази година нанесоха поражения по плодните дръвчета в България, на Балканите и в Централна Италия.

Климатологът отчете, че повишеното потребление на енергия за охлаждане и по-големият натиск върху здравната система също увеличават разходите.

Матев подчерта, че природата вече се пренарежда: местообитанията се изместват към по-топлолюбиви видове. Като показателен пример за това той посочи смокинята, която след поредица от меки зими дава обилна реколта и в Северна България. „Адаптивни политики и добро управление на ресурсите са ключът“, коментира Матев.

