Горските пожари в Европа са унищожили най-много земя от близо 20 години

Четири големи горещи вълни, суша и силни ветрове превърнаха Европа в барутен погреб това лято, като предизвикаха най-опустошителния сезон на горски пожари от почти две десетилетия насам, пише Bloomberg.

Пожарите са унищожили около 8948 кв. км в Европейския съюз през 2025 г., повече земя, отколкото през която и да е друга година от 2006 г. насам, сочат новите сателитни оценки от космическата програма „Коперник“.

Рекордно количество земя е унищожено при пожарите в Европа през тази година. Графика: Bloomberg LP

Пожарите нараснаха през последните седмици, тъй като поредната вълна от необичайна за сезона жега изсуши последните остатъци от влага от полетата и горите в Европа, като увеличи опасността от възпламеняване. Смъртоносни, разпалени от вятъра пожари, пламнаха от Португалия и Испания до Гърция и Албания. Изследователи отбелязват, че климатичните промени правят летата в Европа по-горещи, по-сухи и по-опасни, а континентът се затопля по-бързо от всеки друг в света.

Въпреки че последната вълна от пожари отслабна, пожарните екипи в Испания все още се борят с около 40 активни огнища. Над 31 хил. души бяха принудени да се евакуират през последните дни, като пламъците са обхванали 3482 кв. км земя тази година, най-много от 2006 г. насам, показат сателитни оценки. По време на разследвания на причините за различните пожари испанската Гражданска гвардия и национална полиция арестува 31 души, според данни на Министерството на вътрешните работи.

Премиерът Педро Санчес ще посети провинциите Касеес и Самора, където според официални представители извънредното положение е предизвикало най-голямата вълна от международна помощ за гасене на пожари в историята на Испания. Самолети и пожарникари пристигат от далечни страни като Финландия и Словакия.

Прогнозите за Испания са за по-прохладно време, което ще прекъсне 16-дневната гореща вълна, вероятно третата по продължителност в страната за последните три десетилетия, според правителствената метеорологична служба AEMET. Но въпреки по-студения въздух половината от страната все още е изложена на изключително опасни условия за пожари.

В съседна Португалия температурите също ще спаднат, въпреки че по-голямата част от северната и централната част на страната, както и област Алгарве, остават в най-висока степен на тревога. Четири големи пожара все още са активни. Един от тях в района на Транкосо бушува повече от седмица и е напът да се превърне в най-големия горски пожар, регистриран някога в страната. Друг все още се разпространява, като почти 1500 пожарникари са мобилизирани в момента, за да го овладеят.

Премиерът Луиш Монтенегро, който призова за спокойствие и национално единство, обеща подкрепа за опустошените области, но все още не е посетил тежко засегнатия север. „Ние сме във война и трябва да я спечелим“, коментира той на пресконференция край Лисабон. Досега пожарите са опустошили 2162 кв. км, най-тежката година за Португалия от 2006 г. насам.

Пожарите са гореща тема. Монтенегро отмени лятната си ваканция, едва след като присъства на партийно събрание в Алгарве, което предизвика критики в целия политически спектър. Критиците също така се възползваха от забавянето му при задействането на Механизма за гражданска защита на ЕС, а лидерът на крайната десница Андре Вентура стигна още по-далеч, като призова за оставката на министъра на вътрешните работи Мария Лусия Амарал.

Горските пожари са политически чувствителна тема в Португалия, особено след 2017 г., когато над сто души загинаха в най-смъртоносните пожари в страната. Мнозина останаха блокирани в колите си, след като получиха противоречиви указания за евакуация. След бедствието тогавашният министър на вътрешните работи подаде оставка. Някои от най-тежките пожари тази година отново бушуват в същите белязани от бедствието области.