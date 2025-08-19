Горските пожари в Европа са унищожили най-много земя от близо 20 години

Четири големи горещи вълни, суша и силни ветрове превърнаха Европа в барутен погреб това лято, като предизвикаха най-опустошителния сезон на горски пожари от почти две десетилетия насам, пише Bloomberg.
Пожарите са унищожили около 8948 кв. км в Европейския съюз през 2025 г., повече земя, отколкото през която и да е друга година от 2006 г. насам, сочат новите сателитни оценки от космическата програма „Коперник“.
Пожарите нараснаха през последните седмици, тъй като поредната вълна от необичайна за сезона жега изсуши последните остатъци от влага от полетата и горите в Европа, като увеличи опасността от възпламеняване. Смъртоносни, разпалени от вятъра пожари, пламнаха от Португалия и Испания до Гърция и Албания. Изследователи отбелязват, че климатичните промени правят летата в Европа по-горещи, по-сухи и по-опасни, а континентът се затопля по-бързо от всеки друг в света.
Въпреки че последната вълна от пожари отслабна, пожарните екипи в Испания все още се борят с около 40 активни огнища. Над 31 хил. души бяха принудени да се евакуират през последните дни, като пламъците са обхванали 3482 кв. км земя тази година, най-много от 2006 г. насам, показат сателитни оценки. По време на разследвания на причините за различните пожари испанската Гражданска гвардия и национална полиция арестува 31 души, според данни на Министерството на вътрешните работи.
Премиерът Педро Санчес ще посети провинциите Касеес и Самора, където според официални представители извънредното положение е предизвикало най-голямата вълна от международна помощ за гасене на пожари в историята на Испания. Самолети и пожарникари пристигат от далечни страни като Финландия и Словакия.
Прогнозите за Испания са за по-прохладно време, което ще прекъсне 16-дневната гореща вълна, вероятно третата по продължителност в страната за последните три десетилетия, според правителствената метеорологична служба AEMET. Но въпреки по-студения въздух половината от страната все още е изложена на изключително опасни условия за пожари.
В съседна Португалия температурите също ще спаднат, въпреки че по-голямата част от северната и централната част на страната, както и област Алгарве, остават в най-висока степен на тревога. Четири големи пожара все още са активни. Един от тях в района на Транкосо бушува повече от седмица и е напът да се превърне в най-големия горски пожар, регистриран някога в страната. Друг все още се разпространява, като почти 1500 пожарникари са мобилизирани в момента, за да го овладеят.
Премиерът Луиш Монтенегро, който призова за спокойствие и национално единство, обеща подкрепа за опустошените области, но все още не е посетил тежко засегнатия север. „Ние сме във война и трябва да я спечелим“, коментира той на пресконференция край Лисабон. Досега пожарите са опустошили 2162 кв. км, най-тежката година за Португалия от 2006 г. насам.
Пожарите са гореща тема. Монтенегро отмени лятната си ваканция, едва след като присъства на партийно събрание в Алгарве, което предизвика критики в целия политически спектър. Критиците също така се възползваха от забавянето му при задействането на Механизма за гражданска защита на ЕС, а лидерът на крайната десница Андре Вентура стигна още по-далеч, като призова за оставката на министъра на вътрешните работи Мария Лусия Амарал.
Горските пожари са политически чувствителна тема в Португалия, особено след 2017 г., когато над сто души загинаха в най-смъртоносните пожари в страната. Мнозина останаха блокирани в колите си, след като получиха противоречиви указания за евакуация. След бедствието тогавашният министър на вътрешните работи подаде оставка. Някои от най-тежките пожари тази година отново бушуват в същите белязани от бедствието области.