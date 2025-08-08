България е на второ място в ЕС по засегнати от пожари територии през 2024 г.

България е на второ място в Европейския съюз (ЕС) по засегнати от пожари площи през 2024 г., според данни на Европейската агенция за околна среда, цитирани от Euro News.

Изгорялата площ в страната ни в следствие на пожари през миналата година е 310,9 кв. км, сочи статистиката. Изпреварва ни само Португалия с 450 кв. км засегнати от пожари територии.

Непосредствено след България на трето място е Испания със 186,5, следвана от Италия със 156,4 кв. км и Румъния със 150,5 кв. км.

Гърция, Франция и Хърватия допълват списъка със страни, в които изгорелите в пожари територии през 2024 г. надхвърлят 100 кв. км.

2024 г. е най-горещата година в Европа, откакто се води статистика, т.е. от 1940 г. насам, отбелязва медията.

Човешкото поведение е причината за по-голямата част от горските пожари в Европа, но изменението на климата е това, което ги прави по-чести и интензивни, добавят от агенцията. Пожарите, причинени от човека, често започват близо до границата между застроени зони и полуестествени или диви райони, като пътища или градове, съседни на гори.

Самото запалване обаче не е пряко свързано с разпространението и интензивността на пожара. По-горещите и по-сухи условия, съчетани с по-чести суши и горещи вълни, създават подходящи условия за пожари, които лесно да се разпространят, особено в Южна и Централна Европа.

Вероятността горски пожар да стане неконтролируем зависи от вида на растителността, топографията и метеорологичните условия (висока температура, ниска относителна влажност и бърз вятър). С повишаването на температурите поради изменението на климата нараства и рискът от по-чести, интензивни и дългосрочни горски пожари в Европа.

Португалия има история с тежки пожари. През 2017 г. страната преживя изключително разрушителен сезон, със засегната територия от 902,6 кв. км и загинали 117 души.

Въпреки че тазгодишният пожароопасен сезон все още не е приключил, от началото на годината до 15 юли изгорялата площ вече е три пъти по-голяма от същия период на миналата година, според Португалския национален институт за опазване на природата и горите.

Проучване от 2025 г. заключава, че пожарникарите, които са участвали пряко в сезона в Португалия през 2017 г., показват ограничено разбиране за поведението на екстремните пожари и насочват минимално внимание към превантивните мерки.

Между 2000 и 2024 г. горските пожари изгарят средно 3770 кв. км земя в ЕС всяка година, сочат още данните. Това представлява средно 10% от горите и 21% от пасищата, засегнати от пожари в ЕС.

Според изчисленията, горските пожари струват на ЕС 2,5 млрд. евро всяка година поради унищожаването или сериозните щети по сгради и инфраструктура, като електропроводи, водоснабдяване и транспортни пътища. Пожарите могат също така да възпрат туристите, като така засягат негативно местните икономики, които зависят от туризма.