Анализатор: Големият риск пред Венецуела е вътрешната дестабилизация

Големият риск пред Венецуела е вътрешната дестабилизация, ако САЩ не намерят партньор, който да бъде приет от различните фракции, или ако наложат лидер, който няма подкрепата на армията и партизанските групи, които контролират части от страната. За това предупреди международният анализаторв предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

Той смята, че Венецуела може да потъне в още по-дълбоко насилие след операцията на американските специални сили, завършила със залавянето на президента Николас Мадуро.

„Настроението е изключително мрачно в Каракас. Много хора нямат представа какво следва. Има страх. Много хора не излизат по улиците; някои от кварталите, особено онези, които са гласували за опозицията на последните избори, са блокирани от силите за сигурност – има операции, които се провеждат по улицата“, посочи анализаторът, позовавайки се на свои контакти в страната.

Той предположи, че този период ще продължи известно време. По думите му това е очаквана параноя на властите, които, според него, и без това са параноично настроени спрямо населението си.

Трад отбеляза, че не е ясно какви промени могат да се очакват на върха на Венецуела. „Докато изпълняващата длъжността президент Делси Родригес рязко смени тона от възмущение към призиви за сътрудничество със САЩ, в сенките се води битка кой ще наследи Мадуро. Сблъскват се интересите на лоялистите на Родригес и тези на военното ръководство, което до някаква степен контролира т.нар. „Картел на слънцата“, поясни той.

Трад подчерта, че светът все още се опитва да асимилира последствията от операцията на американските специални сили, завършила със залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро. „Вашингтон описва операцията като арестуването на лидер на наркокартел, но от гледната точка на международното право абсолютно не е така. Това, което се случи, беше атака срещу суверенна държава и отвличането на лидера на тази държава“, категоричен е международният анализатор.

Той е на мнение, че най-тревожният аспект на интервенцията е ударът върху установения световен ред. „Макар Мадуро да бе загубил легитимност в очите на мнозина, методът на неговото отстраняване създава опасен прецедент“, смята Трад. „От гледна точка на международното право операцията абсолютно не е легитимна. Това, което се случи, беше атака срещу суверенна държава и отвличане на лидера на тази държава“, заяви той и допълни, че този акт е поредното доказателство за разпада на правната рамка, установена след Втората световна война. Според Руслан Трад „вратата е отворена за подобни действия“, и очаква да виждаме подобни действия не само на САЩ, но и на други държави.

