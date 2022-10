Финансови експерти, инвеститори и бизнес анализатори разкриват промените в макроикономическата среда в новия Investor Finance Forum

Най-голямото събитие на финансовата и инвестиционна общност в региона ще се проведе на 4 ноември в хотел Hyatt Regency Sofia

Финансови експерти, инвеститори и бизнес анализатори ще представят своето професионално и експертно виждане относно промените в макроикономическата среда през 2022 г. по време на новото 11-о издание на Investor Finance Forum. Най-голямото събитие на финансовата и инвестиционна общност в региона, което икономическият сайт Investor.bg организира, ще се проведе на 4 ноември от 11:00 часа в хотел Hyatt Regency Sofia, зала „Васил Левски“. На форума ще бъдат представени и резултатите от годишната класация на най-добрите инвестиционни фондове в България за годината. Всеки, който желае да присъства на специализираната конференция, е необходимо да се регистрира предварително на страницата на конференцията в Investor Media Pro.

За „Макроикономиката във времена на покачващи се цени, високи лихви и нестихваща несигурност“ в рамките на откриващия панел на Investor Finance Forum повече ще разкрият Илия Лингорски – главен икономист на Българската банка за развитие, Стивън Пейн – президент и главен изпълнителен директор на Linden Energy Holding, Камен Колчев – председател на Съвета на директорите на ЕЛАНА Финансов Холдинг, финансовият анализатор и инвестиционен консултант Али Першембе и Христо Христов - мeниджъp „Корпоративни комyникации" във Fіbаnk. Те ще споделят своето виждане относно промените в макроикономическата среда през 2022 г. и кои са основните двигатели на промяната, как се отразяват покачващите се цени върху икономическите нагласи и възможно ли е скоро инфлацията да се забави. Модератор за панела ще бъде икономическият журналист от Bloomberg TV Bulgaria Ивайло Лаков.

Сред изявените специалисти, които ще вземат участие в задълбочените разговори във втория панел „Българската борса в новата реалност“, са старши съдружникът в PwC за Югоизточна Европа Божидар Нейчев и главният изпълнителен директор на Македонската фондова борса Иван Щериев. На високо дискусионно ниво те ще разкрият повече за ESG измерването и отчитане на устойчивостта на компаниите, като ще очертаят и новите инвестиционни възможности. Модератори на панела ще бъдат доц. д-р. Маню Моравенов – изпълнителен директор на БФБ, както и Димитър Димитров – главен изпълнителен директор на "Алтерко".

Как инфлацията се отрази върху апетита за активи и към кои активи насочва тя инвеститорите? Кои инвестиции може да ни помогнат да се предпазим от високите цени? На тези и още въпроси отговори ще търсят мениджърът за България в "Амунди Асет Мениджмънт" Явор Ачев, изпълнителният директор и ръководител отдел "Управление на активи" в "ЕЛАНА Фонд Мениджмънт" Ивайло Пенев и Васил Сланчев, ръководител отдел „Частно банкиране и взаимни фондове“ в Пощенска банка. Модератор по време на третия панел „Инвестиционните фондове – защита при падащи пазари“ на специализираното събитие ще бъде Красимира Коджаманова, изпълнителен директор на "Селект Асет Мениджмънт".

Изпълнителният директор на MyFin Лъчезар Венков и главният търговски директор в "Сирма Солюшънс" АД Момчил Зарев ще дадат прогнозите си за „Технологичното бъдеще на финансите и киберпредизвикателствата пред него“. В рамките на четвъртата професионална дискусия ще бъдат обсъдени още застрахователните и банковите стратегии в дигиталния свят. Експертите ще коментират още възможно ли е да се управлява финансовият риск, иновациите в плащанията и кои са стратегиите за успех в променящия се пейзаж на плащанията. Модератор на разговора ще бъде главният редактор на Investor.bg Бойчо Попов.

Заключителният панел на Investor Finance Forum ще предложи на присъстващите дискусия на тема „Активни инвестиции 101: кои са печелившите стратегии по време на криза?“. В нея ще се включат предприемачът и инвеститор Любомир Леков, финансовият консултант Бисер Манолов и съоснователят и технически директор в "Давид Холдинг" АД Стойчо Недев. Заедно с модератора на разговора Павел Бандилов, изпълнителен директор на "БПД Индустриален фонд за недвижими имоти" АДСИЦ, те ще търсят отговори на въпросите „To Buy or Not to Buy?“, „Заслужава ли си да се купуват акции, които в момента поевтиняват?“, „Кои са предимствата в инвестирането на БФБ и на чужда борса?“, „Продължава ли златото да е добра инвестиция при криза?“ и други.

Подробности за програмата и участниците в новото издание на Investor Finance Forum ще откриете ТУК, където може да се регистрирате безплатно за присъствие на място на събитието.

Генерални партньори на конференцията са Fibank и Аурубис България. Основни партньори на събитието са Management Financial Group, Алтерко АД, ЕЛАНА Финансов Холдинг и Сирма. Събитието се организира с подкрепата на Amundi Asset Management, Compass Investment, Българска фондова борса, Johnnie Walker, хипермаркети HIT Max и онлайн супермаркет Shop.Gladen.bg и Девин ЕАД. Официален автомобилен партньор на събитието е PORSCHE SOFIA IZTOK|VW.

Институционални партньори на Investor Finance Forum са Френско-българска търговска и индустриална камара, Германо-Българска индустриално-търговска камара, Българска стартъп асоциация(BESCO), Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Betahaus Sofia, CEED Bulgaria, Sofia Tech Park, Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE) и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

Медийни партньори са Bloomberg TV Bulgaria, Dnes.bg, сп. BGLOBAL и „Мениджър Нюз“.