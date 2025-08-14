Икономическият растеж на Русия се забавя през второто тримесечие

Икономическият растеж на Русия се забавя до 1,1% на годишна база през второто тримесечие на 2025 г. в сравнение с 1,4% през първото тримесечие и 4% през второто тримесечие на 2024 г.

Това предполага, че икономиката на страната е избегнала техническа рецесия на косъм, пише Ройтерс.

Промишленото производство показва относителна устойчивост през второто тримесечие, като нараства с 1,8% на годишна база. Това вероятно спомага за компенсиране на слабостта в други сектори на икономиката.

Икономическите анализатори прогнозират забавяне на растежа през следващите тримесечия, тъй като руската икономика продължава да се бори със структурни предизвикателства, произтичащи от войната.

Рязко нарастващите разходи за отбрана доведоха до възстановяване на руската икономика от свиването през 2022 г., когато Русия нахлу в Украйна и Западът наложи санкции на страната. Тази година обаче се наблюдава охлаждане и властите предупреждават за рецесия.

Повишените лихвени проценти, докато централната банка се опитва да намали упорито високата инфлация, възпрепятстват перспективите пред икономическия растеж на Русия.

Президентът на Русия Владимир Путин отхвърля твърденията, че войната в Украйна опустошава руската икономика. Той посочва ниския дълг и икономическата диверсификация като признаци на устойчивост.

След ръста на БВП от 4,3% миналата година, централната банка прогнозира ръст на БВП от 1-2% тази година, докато министерството на икономиката обяви, че ще коригира настоящата си прогноза от 2,5%.

В края на юли Международният валутен фонд (МВФ) повиши прогнозата си за икономически растеж в развиващите се икономики на 4,1% от 3,7% заради по-оптимистичния поглед върху Китай. Русия обаче е едно от изключенията.

Според МВФ се очаква руската икономика да се разшири с 0,9% тази година в сравнение с предишната прогноза за растеж от 1,5%.