Инфлацията в България рязко се ускори през юли

Годишният темп на инфлацията в България се ускорява рязко през юли както на годишна, така и на месечна база, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ), публикувани в петък.

В сравнение със същия месец на миналата година темпът на инфлация се ускорява до 5,3%. За сравнение, през януари беше отчетена годишна инфлация от 3,8%, а през февруари и март се задържа на 4%. Годишната инфлация през април се забави до 3,5%, но отново тръгна леко нагоре през май, достигайки 3,7 на сто, и през юни - до 4,4%.

На месечна база се наблюдава инфлация от 1,7% през юли, след като месец по-рано бе 0,4%, през май бе 0,0%, а през април дори имаше дефлация от 0,8%.

Инфлацията от началото на годината е 4,1%, а средногодишната инфлация за периода август 2024 - юли 2025 г. спрямо периода август 2023 - юли 2024 г. е 3,2%, леко ускорявайки се спрямо 2,9% през предишния месец.

Най-голямо повишение на потребителските цени през юли спрямо юни се наблюдава при направление „Развлечения и култура“ с 13,2%, „Ресторанти и хотели“ с 2,4%, „Съобщения“ (2,0%) и „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ (1,9%). Понижение в цените се отчита единствено при обувките и облеклото с 3,4%.

Според Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), изчислен според хармонизирана за Европейския съюз методология, през юли месечната инфлация е 1,4%, ускорявайки се спрямо 0,4% през юни, а годишната е 3,4% - също леко забързвайки се спрямо 3,1% през предишния месец.

Инфлацията от началото на годината (юли 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 3,2%, а средногодишната инфлация за периода август 2024 - юли 2025 г. спрямо периода август 2023 - юли 2024 г. е 2,8%. Натрупаната инфлация, измерена с ХИПЦ, за последните три години (юли 2025 г. спрямо юли 2022 г.) е 14,6%, а за последните пет години (юли 2025 г. спрямо юли 2020 г.) е 34,6%.

Според индекса на цените за малката кошница през юли цените на стоките и услугите се увеличават с 0,3% на месечна база и с 4,5% от началото на годината. Цените на услугите за най-нискодоходните 20% от домакинствата са нараснали с 1,9% спрямо юни, а на нехранителните и хранителните стоки са намалели съответно с 0,2% и 0,1%.