Разходите за отдих и данъци тежат най-много в домакинските бюджети през пролетта

Разходите на домакинствата в България за свободно време, за данъци и осигуровки и за комунални услуги са се повишили най-много през пролетните месеци на годината. В домакинските бюджети разходите за храна остават с най-голям дял, следвани от тези за данъци и осигуровки. Това се вижда от данните на Националния статистически институт (НСИ) за домакинските бюджети през второто тримесечие на тази година.

През април-юни за една година разходите на домакинствата са се увеличили с 11,7%, а доходите - с 12,6%.

Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през второто тримесечие е 3157 лв. и се увеличава с 11,7% спрямо същия период на предходната година.

Разходите за храна остават с най-голям дял в домакинските бюджети – 30,1%, следвани от разходите за данъци и социални осигуровки (15,9%), за жилище (14,7%) и за транспорт и съобщения (11%).

Спрямо същия период на миналата година относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки нараства с 0,6 процентни пункта, за данъци и социални осигуровки - с 1,1 процентни пункта, за жилище - с 0,7 процентни пункта, а за здравеопазване намалява с 1,1 процентни пункта.

Като абсолютни стойности най-значително са нараснали разходите за данъци и социални осигуровки (19,5%). За поредно тримесечие остава силен ръстът на разходите за свободно време, културен отдих и образование (19,8%). По-съществено са се повишили и разходите за алкохолни напитки и цигари (18,5%), за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) - с16,7%; за храна и безалкохолни – с 13,9%.

Структура на общия разход на домакинство през второто тримесечие на 2024 и 2025 г.

Източник: НСИ

Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие е 3620 лв.

С най-висок дял продължава да бъде доходът от работна заплата (58,3%), следван от доходите от пенсиите (28,3%) и от самостоятелна заетост (7,6%).

На годишна база делът на дохода от самостоятелна заетост се увеличава с 0,3 процентни пункта, от работна заплата - с 2,1 процентни пункта, а от пенсии – намалява с 0,8 процентни пункта.

За април-юни доходът от работна заплата средно на лице от домакинство нараства до 2110 лв. (с 16,7%) на годишна база, а доходът от самостоятелна заетост се увеличава със 17%.

Доходите от пенсии се увеличават с 9,4%, тези от социални обезщетения и помощи намаляват с 22%).

Относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99,7%, а делът на дохода от натура – 0,3%.

През второто тримесечие по-съществено нараства потреблението на зеленчуци - от 20,2 на 21,0 кг, на месо - от 10,1 на 10,7 кг, на плодове - от 12,0 на 12,4 кг, и на кисело мляко - от 7,2 на 7,6 килограма. амаление има при потреблението на сирене - от 2,9 на 2,7 кг, и на олио - от 2,5 на 2,3 литра.