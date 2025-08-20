Инфлацията във Великобритания се е ускорила до 18-месечен връх през юли

Инфлацията във Великобритания се е ускорила за втори пореден месец през юли, увеличавайки натиска върху Английската централна банка (АЦБ) да преразгледа кампанията за понижаване на лихвените проценти, пише Bloomberg.

Потребителските цени в страната са се повишили с 3,8% спрямо същия период на миналата година, което е над отчетените 3,6% през юни и най-бързия темп от януари 2024 г., съобщи в сряда Националната статистическа служба (ONS). Повишението, прогнозирано от централната банка, се дължи най-вече на цените на самолетните билети, хотелските нощувки и горивата.

Инфлацията в сектора на услугите - внимателно наблюдаван показател за основния ценови натиск - се е ускорила до 5% или над прогнозираните от АЦБ 4,9%.

Данните потвърждават, че компаниите реагират на увеличението на данъците и минималната работна заплата, наложени от министъра на финансите Рейчъл Рийвс през април, като прехвърлят милиарди лири допълнителни разходи върху потребителите. Инфлацията при хранителните продукти се е ускорила до 4,9% спрямо 4,5% през предходния месец, което е най-високото ѝ ниво от февруари 2024 г.

Трейдърите ограничиха залозите си за бъдещи понижения на лихвите, след като решението за по-малко от прогнозираното намаление на лихвите до 4% на 7 август накара някои централни банкери да предупредят за риска от вторични ефекти върху заплатите и цените, докато потребителите се опитват да възстановят загубената си покупателна способност. Последващите данни, показващи, че икономиката и пазарът на труда се представят по-добре от очакваното, допринесоха за предпазливостта.

Цифрите са удар и за Рийвс, и за премиера Кийр Стармър, които встъпиха в длъжност с обещанието да подобрят стандарта на живот на „работещите хора“. Вместо това възстановяването на реалните доходи заглъхва, тъй като възродената инфлация се сблъсква с охлаждащия се пазар на труда. В същото време критиците посочват техния бюджет с повишаване на данъците, обявен през октомври, като причина и за двете.