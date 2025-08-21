Ръстът в износа на злато от Швейцария подчертава дилемата ѝ в търговията със САЩ

Швейцарският износ на злато за САЩ е нараснал миналия месец до най-високото си ниво от март насам, което показва търговския дисбаланс, накарал американския президент Доналд Тръмп да наложи мито от 39% върху вноса от страната, пише Bloomberg.

Доставките на злато от Швейцария - най-големия център за преработка на злато в света, за САЩ са се увеличили до почти 51 тона през юли спрямо под 0,3 тона предходния месец. Тази година връхната точка беше достигната през януари, когато 193 тона швейцарско злато бяха доставени в САЩ.

Швейцарският износ на злато за САЩ нарасна през юли. Графика: Bloomberg LP

Рекордният износ на злато на стойност над 36 млрд. долара е формирал над две трети от търговския излишък на малката европейска страна със САЩ през първото тримесечие, въпреки че швейцарските обогатителни фабрики за злато държат малък дял от стойността на търговията. Злато на стойност милиарди долари постоянно преминава границите на страната – от мини в Южна Америка и Африка до банки в Лондон и Ню Йорк.

Влиянието на златната промишленост върху търговския баланс на Швейцария е по-значително от всякога в момент, когато администрацията на Тръмп е съсредоточена върху намаляването на дефицитите. Решението на американския президент да наложи мита от 39% върху швейцарския внос предизвика сътресение в страната, като преди това правителството беше уверено, че ще избегне тежки налози.

Мащабният износ за САЩ в началото на тази година беше до голяма степен в отговор на потенциално доходоносна възможност за трансатлантически арбитражен прозорец, породен от опасения, че ценният метал може да бъде обложен с високи вносни мита. Швейцарските обогатителни фабрики за злато се превърнаха във важна точка в тази възможност, тъй като европейските търговци, доставящи злато в Ню Йорк, трябваше да претопят метала от стандартните кюлчета от 400 тройунции в Лондон - най-голямата борса за търговия със злато, в кюлчета от един килограм, изисквани от американската борса Comex.

Търговските отношения между САЩ и Швейцария са доминирани от рафинирането на злато. Графика: Bloomberg LP

Това движение се обърна през второто тримесечие, след като златото беше изключено от митата на Тръмп, което доведе до спад на цените в САЩ в унисон с референтната спот цена в Лондон. По-рано този месец решение на федералния съд, според което златните кюлчета ще подлежат на мита, предизвика хаос на световните пазари на злато, преди Тръмп да се намеси и да заяви, че ценният метал няма да бъде обложен с американско мито.

Швейцарската национална банка разгледа въпроса по-рано тази година в документ, като заяви, че твърде големият износ на злато за САЩ не трябва да се включва при анализа на търговските връзки между двете икономики.