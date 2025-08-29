Бизнесът запазва по-слабите си очаквания за подобрение в бизнес средата и през август

Предприемачите в България запазват по-слабите си очаквания за подобрение в бизнес средата след направени анкети с мениджъри на фирми през август. Остава тенденцията за по-неблагоприятен бизнес климат в търговията на дребно, но очакванията са за понижение и при строителството. Това става ясно от данните на Националния статистически институт (НСИ).

Сред основните причини за развитието на бизнеса остават продължаващата несигурна икономическа среда и недостигът на работна сила.

През август общият показател на бизнес климата остава приблизително на нивото си от юли с понижение от 0,4 процентни пункта – от 20,6% на 20,2%.

НСИ регистрира повишение на показателя в промишлеността и сектора на услугите.

Бизнес климат – общо

Източник: НСИ

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ нараства с 0,9 пункта (от 17,4% на 18,3%) в резултат на подобрените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Настоящата производствена активност се оценява от мениджърите като благоприятна, като и прогнозите за следващите три месеца са тя леко да се увеличи.

Бизнес климат в промишлеността

Източник: НСИ

Преобладаващата част от мениджърите очакват продажните цени в промишлеността да останат без промяна през следващите три месеца.

През август съставният показател „бизнес климат в строителството“ намалява с 3 пр. п. – от 27,9% на 24,9%, което се дължи на неблагоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. От анкетата става ясно, че все пак очакванията им за строителната активност през следващите три месеца са по-умерени.

Бизнес климат в строителството

Източник: НСИ

Към основните фактори, които традиционна ограничават дейността в сектора – недостиг на работна сила и несигурна икономическа среда се прибавят и очакванията за повишение на цените на материалите.

Фактори, затрудняващи дейността в строителството

(относителен дял от предприятията)

Източник: НСИ

Прогнозите на строителните предприемачи за продажните цени през следващите три месеца са в посока на увеличение, констатират в НСИ.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се понижава с 1,4 пункта – от 25% на 23,6% в резултат на резервираните оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно обаче прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца се подобряват.

Бизнес климат в търговията на дребно

Източник: НСИ

През последния месец се наблюдава нарастване на отрицателното влияние на фактора „несигурна икономическа среда“, който измества на второ място конкуренцията в бранша. На заден план остават недостатъчното търсене и недостигът на работна сила.

По отношение на продажните цени 87,3% от търговците на дребно предвиждат те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

През август съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се увеличава с 0,8 пр. пункта – от 15,1% на 15,9% в резултат на по-позитивните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им относно очакваното търсене на услуги обаче остават неблагоприятни.

По-голяма част от мениджърите не предвиждат промяна в продажните цени в сектора на услугите през следващите три месеца.