Българите на дъното, нидерландците на върха по финансово удовлетворение в Европа

Финансовото състояние на едно домакинство е от съществено значение не само за поддържането на приличен стандарт на живот, но и играе решаваща роля за общата удовлетвореност от живота.

Но до каква степен европейците са доволни от финансовото си състояние? Кои страни отчитат най-високи и най-ниски нива на финансова удовлетвореност? Има ли корелация между годишните нетни доходи – както в номинално изражение, така и в стандарти на покупателна способност – и удовлетвореността от финансовото състояние?

На тези въпроси отговаря Статистиката на Европейския съюз (ЕС) за доходите и условията на живот (EU-SILC) - основно изследване на Евростат и националните статистически институти, което събира информация за фактори като доходи на домакинствата, социално включване и бедност, условия на живот (жилище, достъп до услуги, материални лишения), както и заетост и образование. EU-SILC се провежда ежегодно и е основен източник на европейските индикатори за бедност и социално включване, например риск от бедност, материални и социални лишения и неравенство в доходите, пише Euronews.

Най-много и най-малко финансово удовлетворени

През 2022 г. средно хората в ЕС са оценили финансовото си състояние с 6,6 точки по скала от 0 до 10 точки според Евростат. По тази скала 0 означава „изобщо не съм удовлетворен“, а 10 означава „напълно удовлетворен“.

Сред 36 европейски държави – включително държавите членки на ЕС, страните кандидатки за присъединяване към блока, Обединеното кралство и страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) – домакинствата в Нидерландия и Финландия отчитат най-високите нива на финансово удовлетворение, като и двете имат средна оценка 7,6 точки. Те са следвани от Швейцария (7,5 точки), Норвегия и Швеция (и двете с по 7,4 точки).

Още пет държави също са получили оценка над 7 точки: Австрия (7,3), Исландия (7,2) и Белгия, Дания и Обединеното кралство (7,1).

Румъния (7 точки), Германия, Ирландия, Малта и Люксембург (всички с по 6,8 точки), както и Чехия, Италия и Словения (с по 6,7 точки) също са се класирали над средната стойност за блока по отношение на финансовата удовлетвореност.

България отбелязва най-ниското ниво на финансова удовлетвореност – 4,6 точки. Следващите в класацията са пет страни кандидатки за членство в ЕС: Турция (4,7), Албания (4,8), Черна гора (4,9), Северна Македония (5,1) и Сърбия (5,2). Гърция (5,3) е близо до тази група.

Франция и Испания са под средната стойност за ЕС

Сред петте най-големи икономики в Европа Испания отчита най-ниската финансова удовлетвореност с 6,3 точки, следвана от Франция с 6,4 точки – и двете са под средната стойност за ЕС от 6,6 точки. Италия и Германия се нареждат малко над средната стойност за ЕС, докато Обединеното кралство показва най-високата удовлетвореност в групата.

За Обединеното кралство, Германия, Исландия и Албания обаче данните се отнасят за 2018 г., а не за 2022 г., уточнява Евростат.

Географски тенденции във финансовата удовлетвореност

Тези резултати показват ясни регионални модели по отношение на финансовата удовлетвореност. Така например страните от Северна Европа, особено скандинавските държави, отчитат най-високи нива на удовлетворение. Държавите от Западна Европа се представят добре, като се нареждат между 6,8 и 7,6 точки – значително над средната стойност за ЕС от 6,6 точки.

Резултатите в Южна и Източна Европа са разнородни, а страните кандидатки за членство в ЕС на Балканите отбелязват най-ниските резултати.

Две страни се открояват като изключения: Румъния (7 точки), която заема неочаквано висока позиция, и Германия (6,8 точки), която показва относително ниска степен на удовлетвореност въпреки силната си икономика.

Не само нетните доходи имат значение

Разбира се, резултатите за финансовата удовлетвореност са базирани на проучвания и отразяват възприятията на хората. Има богата литература, която изследва факторите, обясняващи удовлетвореността от финансовото състояние: благосъстояние, цялостен живот или щастие. Няколко проучвания разглеждат ролята на доходите и богатството, разходите за живот и жилище, социалната защита, заетостта и сигурността на работното място, както и инфлацията и икономическата стабилност при обясняването на резултатите за удовлетвореността.

Euronews Business проучва корелацията между финансовата удовлетвореност и годишните нетни доходи както в номинално изражение, така и по стандарт на покупателна способност (СПС). Това означава, че финансовото удовлетворение е по-високо там, където нетните доходи са по-високи.

Около половината от разликите (51%) във финансовата удовлетвореност в европейските страни могат да се обяснят с нетните доходи в евро. Това предполага, че доходът обяснява много, но не всичко.

Например, не е изненадващо, че Турция и България, които са на последните места по удовлетвореност, също така са регистрирали най-ниските нетни доходи през 2022 г. Румъния, Люксембург и Германия обаче се очертават като значителни изключения, които не следват общата тенденция.

Около 55% от разликите във финансовата удовлетвореност в тези страни могат да се обяснят с доходите, коригирани със СПС, които са малко по-високи от номиналните доходи. Освен Румъния и Люксембург, Гърция и Ирландия също се очертават като изключения. Докато домакинствата в Румъния отчитат по-висока удовлетвореност въпреки по-ниските доходи, за другите три страни важи обратното, показват още данните на Евростат.