IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Външният дълг на България расте с близо 19% до над 53 млрд. евро през юни

Брутният външен дълг на правителството се увеличава за година с 50,4% до 15,460 млрд. евро, отчита БНБ

15:21 | 29.08.25 г. 4
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

Брутният външен дълг (частен и държавен) на България към края на юни расте с 18,6% (8,330 млрд. евро) на годишна база до 53,030 млрд. евро. Така той се равнява на 47,2% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната спрямо 43,1% година по-рано, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

В края на юни краткосрочните задължения са 10,535 млрд. евро и се повишават за една година с 1,865 млрд. евро (21,5%).

Дългосрочните задължения възлизат на 42,494 млрд. евро и нарастват с 6,464 млрд. евро (17,9%) спрямо края на юни 2024 г.

Към 30 юни 2025 г. 33,698 млрд. евро (63,5%) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година.

В евро са деноминирани 80,1% от брутните външни задължения при 80% година по-рано.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление е 15,460 млрд. евро и на годишна база нараства с 5,180 млрд. евро (50,4%). Той е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 29,2% към края на юни при 23% преди година.

Външните задължения на централната банка са 1,917 млрд. евро и намаляват за година с 93,7 млн. евро (4,7%).

Външните задължения на сектор Други парично-финансови институции (банки и фондове на паричния пазар) са 9,481 млрд. евро и се повишават с 2,439 млрд. евро (34,6%) за една година.

Външните задължения на бизнеса и домакинствата са повече от 13,442 млрд. евро и нарастват с 838,7 млн. евро (6,7%) спрямо юни миналата година.

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 12,729 млрд. евро, което е с 34,2 млн. евро (0,3%) по-малко спрямо края на юни 2024 г.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 15:15 | 29.08.25 г.
БНБ външен дълг вътрешнофирмено кредитиране
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Икономика и макроданни виж още

Коментари

Добави коментар
4
rate up comment 1 rate down comment 1
khao
преди 14 минути
нормално, гербиджите от ново начало не бяха крали някоко години и сега са жадни
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 7 rate down comment 7
Repoman
преди 1 час
Нали целта ни са евронивата на показателите? В смисъл целим се в 60% дълг/БВП и в поне 2% евроинфлация, а ако може и повече? Сега защо недоволстваме вместо да се радваме че се справяме отлично?
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 11 rate down comment 4
Slavi.13
преди 1 час
Браво на това правителство достигнало е максимален дълг от всички други до сега още първата година. С тези темпове в оставащите му 3 години ще подминем границата от 90%, а при малко повече усилие ще достигнем и 100%.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 12 rate down comment 4
Умерен
преди 1 час
Дулга на правителството нараства заедна година с 50%, мисля може да кандидатстват за рекордите на гинес не съм чувал за такова невероятно постижение, някой дори да се доближава.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още