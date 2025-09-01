Безработицата в България расте леко през юли, докато в ЕС и еврозоната спада

Нивото на безработица в България достига 3,7% през юли, което представлява леко увеличение спрямо предходния месец, когато равнището достига 3,6 на сто, става ясно от нов доклад на европейската статистическа служба Евростат.

Безработицата в Европейския съюз (ЕС) достига 5,9% през юли, което е по-малко от отчетените месец по-рано 6%. През същия месец на 2024 г. безработицата отново е на ниво от 6%.

В еврозоната равнището на безработица достига 6,2%, спад от регистрираните през юни 6,3 на сто. Година по-рано показателят е на ниво от 6,4%.

Евростат изчислява, че през юли общо 13,025 млн. души в ЕС са били безработни, като за еврозоната този брой достига 10,805 млн. души.

През юли в България броят на безработните е бил 112 хил. души – с 3 хил. повече спрямо юни и с 9 хил. по-малко спрямо юли 2024 г.

Сезонно изгладените данни на Евростат показват, че най-високото ниво на безработица в рамките на ЕС е отчетено в Испания – 10,4%. Страната е следвана от Финландия (9,5%), Швеция (8,7%) и Франция (7,6%). Най-ниските нива са измерени в Малта (2,6%), Чехия (2,8%) и Словакия (2,9%).

Безработицата в ЕС и еврозоната. Източник: Евростат

Младежка безработица

Равнището на безработица при младежите (хора на възраст под 25 години) в България достига 16% през юли. Показателят расте спрямо юни, когато нивото достига 14,4%.

Нивото на безработица сред младежите в ЕС достига 14,4%, което отговаря на 2,8 млн. души. За еврозоната показателят достига 13,9%, или 2,227 млн. души. През юни мярката за ЕС е 14,8%, а за еврозоната – 14,3 на сто.

На годишна база младежката безработица в ЕС се свива с 81 хил. души, а в еврозоната - с 64 хил. души.

Сезонно коригирана безработица в Европа през юли. Източник: Евростат

Безработица по видя на пола

В България равнището на безработица при жените през юли достига 3,4% - без промяна спрямо юни. На годишна база е отчетен спад с 0,5 процентни пункта.

Нивото на безработица сред мъжете достига 3,9%, което е ръст спрямо отчетените през юни 3,8% и спад спрямо същия месец на 2024 г., когато равнището е 4,1%.

През юли нивото на безработица сред жените в ЕС е 6% , спад от 6,1% през предходния месец. Равнището на безработица сред мъжете е 5,8%, колкото е и през предходния месец. В еврозоната нивото на безработица сред жените е 6,4% спрямо 6,5% през предходния месец, а нивото на безработица сред мъжете е 6,1%, понижение от 6,2% през юни.