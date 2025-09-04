Икономическите обещания на Мерц се сблъскват с реалността

Получил тласък от увеличените разходи в размер на 500 млрд. евро и с редица реформи под ръка, германският канцлер Фридрих Мерц встъпи в длъжност през май, като обеща да изпълни обещание, което неговите предшественици не успяха да спазят – да съживи растежа в най-голямата икономика в Европа, пише Ройтерс.

Но макар да беше ясно, че ще мине време преди разходите да се отразят благоприятно на икономиката, сред икономистите, инвеститорите и бизнес групите нараства усещането, че обещаните реформи са по-бавни и не толкова обхватни, колкото се очакваше първоначално.

„Ако правителството иска да увеличи трайно и значително основния си потенциал за растеж, то трябва да осъществи много по-амбициозни структурни реформи“, казва Саломон Федлер, икономист в Berenberg, като посочва необходимостта от решаване на проблеми като неефективния енергиен сектор, високите данъци и регулациите.

Обикновените избиратели също не са доволни. Проучване на института Forsa показа миналата седмица, че 61% от германците очакват икономическата среда в Германия да се влоши през идните години, което е увеличение спрямо 50% през май.

Ако икономическите обещания не бъдат изпълнени, това може да задълбочи недоволството на обществото и да подхрани усещане за неефективност, създавайки благоприятна почва за крайнодясната „Алтернатива за Германия“, която започна да оглавява някои национални проучвания.

Неотложността на реформите беше подчертана през август, когато безработицата в Германия достигна три милиона души за първи път от десет години насам.

Една от причините за ограничения напредък може да бъде реалността на коалицията. Макар че ултраконсервативният Мерц отдавна се застъпва за пробизнес програма, неговите партньори, лявоцентристките социалдемократи, са по-нерешителни по отношение на реформи, които може да отслабят правата на работниците.

Критиците твърдят, че създаването от социалдемократическия министър на труда Бербел Бас на комисия, която да предложи промени в обезщетенията при безработица и стимулите за работа до края на годината, последвано от месеци на дебати в парламента, е твърде бавно.

„Правителството не трябва да се крие зад комисии и да продължава да отлага, удължава или разводнява необходимите решения“, казва Райнер Дулгер, ръководител на работодателската асоциация BDA.

Наред с привличащата вниманието на медиите „фискална базука“ за финансиране на инфраструктурни разходи. Коалиционното правителство на Мерц обеща да понижи цените на енергията, да намали данъците за бизнеса и домакинствата със средни и ниски доходи, както и да отмени спорния закон, който изисква от бизнеса да извършва проверка на цялата си верига на доставки.

Но изпълнението не отговаря на очакванията и това подхранва нетърпението.

В сряда кабинетът одобри промени в закона за веригите за доставки, критикуван като скъп и бюрократичен, вместо да го отмени, както беше обещал.

По същия начин бюджетните ограничения означават, че таксите за електропреносната мрежа ще бъдат намалени с по-малко от обещаното, а данъкът върху електроенергията ще бъде понижен за определени сектори, но не за всички потребители.

„Като нарушава обещанието си да намали данъците върху електроенергията за всички, германското правителство пропилява доверието на търговците на дребно и на потребителите“, отбеляза браншовата организация HDE.

Повишени надежди

По ирония на съдбата, откакто новото правителство встъпи в длъжност, един показател за нагласите на германския бизнес пое нагоре, като достигна 15-месечен връх през август, въпреки че все още е далеч под историческите си средни стойности.

Но анализаторите отбелязват, че това се дължи на компонента на индекса, основан на надеждите за бъдещето, докато показателите за сегашната среда всъщност са се влошили.

„Това съответства на мнението, че ще е необходимо известно време за възстановяване на икономиката“, коментира Федлер от Berenberg и допълва, че новите правителствени разходи няма да започнат преди края на тази година и ще се увеличат от 2026 г.

Икономисти приветстват инфраструктурния фонд в размер на 500 млрд. евро и „стимула за инвестиции“, одобрен през юни – пакет от мерки като по-добри варианти за амортизация за компаниите, плюс допълнителни разходи за отбрана и планирано намаление на корпоративния данък.

Но като цяло само една четвърт от 170 икономисти, участвали в допитване на института Ifo, са дали положителна оценка за икономическите мерки на правителството, като 42% от тях са дали категорично отрицателна оценка и са разкритикували липсата на план за решаване на дълбоко вкоренени проблеми като нарастващите разходи за пенсии.

Поредица от слаби данни през лятото даде отрезвяваща представа за напредъка на правителството. Икономиката се сви през второто тримесечие, като допълнително понижи очакванията за устойчиво възстановяване, а сега износителите трябва да се справят с въздействието на новите мита на САЩ.

Промишленото производство спадна през юни до най-ниското си ниво от 2020 г. на фона на слабо търсене от чужбина и нарастващата конкуренция от Китай. Изследване на EY показва, че Германия е загубила 245 500 работни места в промишлеността от 2019 г. насам.

Нагласите на германските инвеститори са се понижили повече от очакваното през август на фона на повсеместното разочарование от търговското споразумение между Европейския съюз и САЩ.

Фактът, че коалиционното правителство на Мерц поне успя да приеме бюджетите за тази и следващата година е знак, че консерваторите могат да работят със социалдемократите, за да прокарат политиките си, коментира Франциска Халмас, старши икономист за Европа в Capital Economics.

„Но все още не е ясно дали бързите реформи ще бъдат приоритет на практика“, допълва тя.

Редица спорове по други въпроси, вариращи от данъчната до социалната реформа и възстановяването на задължителната военна служба, са убедили някои, че Мерц, подобно на предшественика му Олаф Шолц, ще има затруднения да осъществи съществени реформи.

„Макар канцлерът Фридрих Мерц да обяви „есен на реформите“, подозирам, че идеологическите различия ще продължат да ограничават сплотеността на коалицията и значимите реформи“, казва Муджтаба Рахман, управляващ директор за Европа в Eurasia Group.