Какво означава по-бързата германска икономика за Европа?

Планираните фискални стимули на Германия целят да стимулират растежа в еврозоната, като предложат двигател на търсенето във време, когато много правителства нямат покупателна способност, посочват от Deutsche Bank.

Берлин се ангажира с близо 800 млрд. евро нови заеми за отбрана и инфраструктура до края на десетилетието, пакет на стойност близо 20% от брутния вътрешен продукт (БВП) и сравним по мащаб с трансферите от обединението на страната, съобщава Investing.com.

Тази промяна накара икономистите да повишат прогнозите си за растежа на Германия за периода 2025-2027 г. с почти два процентни пункта.

Като се има предвид 27-процентният дял на Германия в икономиката на еврозоната, само прекият ефект би могъл да повиши БВП на еврозоната с около 0,5 процентни пункта през периода, прогнозират от банката.

Преливане чрез търговия и доверие би могло да добави още 0,2 процентни пункта.

„Други държави членки не разполагат със същото фискално пространство, но могат да се възползват от страничните ефекти на фискалната експанзия на Германия“, казват икономистите на Deutsche Bank.

Съседните на Германия страни, свързани с веригата на доставки на производството на Германия, като Австрия, Словакия и Словения, ще спечелят най-много спрямо размера си. Франция и Италия също би трябвало да се възползват от по-високия германски внос на машини и оборудване.

Ефектите върху доверието биха могли допълнително да ускорят растежа в целия блок, тъй като бизнес настроенията в еврозоната исторически се движат в крак с тези в Германия.

Мащабът на стимулите обаче може да усложни пътя на Европейската централна банка (ЕЦБ). Според Deutsche Bank, макар последните прогнози на ЕЦБ да предполагат само умерено странично въздействие, то може да бъде по-голямо и да измести дебата от рисковете от облекчаването на паричната политика към потенциално затягане до 2026 г.

„Германският план има потенциал да стимулира активността в Европа през следващите две години по значителен начин“, казват анализаторите от банката. Ограниченията на капацитета и политическите отговори обаче ще определят каква част от импулса ще бъде уловена в останалите страни от региона, допълват икономистите.