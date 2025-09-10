Промишленото производство в България остава свито през юли

Годишният спад на промишленото производство у нас през юли достига 8,3%, а спрямо предходния месец индексът остава без промяна. Това показват предварителните и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ).

На годишна база през юли спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 34,9%, и в преработващата промишленост - с 3,3%, докато в добивната промишленост се наблюдава увеличение - с 2,1%.

В преработващата промишленост съществен спад спрямо юли 2024 г. е регистриран при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон, и на превозни средства, без автомобили - с по 25,8%, при производството на облекло - с 21%, при производството на основни метали - с 19,6%.

Ръст е отчетен при производството на тютюневи изделия - с 34,5%, както и при производството на мебели - със 17,6%.

Изменение на индекса на промишленото производство на годишна база

Източник: НСИ

През юли на месечна база НСИ отчита увеличение при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2%, и в преработващата промишленост - с 1,8%, докато в добивната промишленост се наблюдава спад от 11,5%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост е отчетен при производството на метални изделия, без машини и oборудване - с 16,1%, и при производството, некласифицирано другаде - с 14,6%.

17,2% спад е регистриран при производството на превозни средства, без автомобили, както и при производството на лекарствени вещества и продукти - с 9,7%.

Изменение на индекса на промишленото производство спрямо предходния месец

Източник: НСИ