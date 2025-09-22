Европейците намаляват разходите заради митата на САЩ

Потребителите в еврозоната са намалили разходите и са се отказали от американски стоки, след като митата на президента Доналд Тръмп предизвикаха несигурност за перспективите пред икономиката, сочи допитване на Европейската централна банка (ЕЦБ), цитирано от Bloomberg.

Търговският спор „засяга значително поведението и очакванията“ на домакинствата в региона, заяви ЕЦБ в документ, публикуван в понеделник. Около една четвърт от анкетираните са заявили, че се пренасочват от американски продукти, а 16 на сто са отбелязали, че са намалили общите си разходи.

„Тези резултати показват осезаемите последици от търговското напрежение върху поведението и очакванията за икономиката на европейските потребители“, отбелязва ЕЦБ. „Като променят очакванията си за инфлацията и растежа и подтикват към промени в поведението относно разходите, митата въвеждат нов пласт на несигурност, който влияе както на решенията на отделните домакинства, така и вероятно на развитията в по-широката икономика“, допълва централната банка.

Макар че данните са били събрани през юни, преди споразумението за митата на ЕС със САЩ, резултатите предлагат поглед към това как е реагирала икономиката на еврозоната, откакто Тръмп започна да въвежда мерките си в областта на търговията през април.

Месечното допитване на ЕЦБ за очакванията на потребителите установи още, че повечето европейци не биха приели голямо понижение на заплатата, за да работят в някои дни от вкъщи.

Средното намаление, което биха понесли служителите, за да работят два-три дни седмично от вкъщи, е 2,6%, показва допитването на централната банка.

Европейците не биха направили финансови отстъпки, за да работят от вкъщи. Графика: Bloomberg LP

70 на сто от анкетираните не биха приели никакво понижение на заплатата, за да работят от вкъщи. Около 13% биха позволили понижение с между 1% и 5%, а други 8 на сто биха се съгласили на спад с 6% до 10%.

Въпреки усилията на фирмите да върнат служителите си на бюрата им пет дни в седмицата, посещаемостта на офисите остава по-ниска спрямо нивото преди пандемията. Данни на Евростат показват, че делът на служителите на възраст между 20 и 64 години, които са работили поне понякога от вкъщи, е достигнал 22,4 на сто през 2024 г., почти два пъти повече от равнището през 2019 г.

„Откриваме голямо разминаване в желанието на хората да приемат намаляване на заплащането в различните модели за работа от вкъщи“, казват икономистите Антонио Диас да Силва и Марко Вейслер, цитирани в доклада.

Хората, които в момента работят от вкъщи, „по-често са склонни да приемат по-голямо понижение на заплащането, за да запазят тази работна договорка“, като свиването може да достигне 4,6 на сто, отбелязват икономистите. „За сметка на това хората, които в момента работят от вкъщи един ден в седмицата, биха приели намаляване на заплащането само с 1,6%“, допълват те.