Почти половината от американските компании в Европа очакват влошаване на икономическите връзки

Почти половината от американските компании, които оперират в Европа, считат, че трансатлантическите икономически връзки ще се влошат, въпреки че това е значително подобрение спрямо началото на втория мандат на президента на САЩ Доналд Тръмп, показва допитване, публикувано в петък и цитирано от Ройтерс.

Американската търговска камара в ЕС (AmCham EU), която има над 160 членове, включително Apple, Goldman Sachs, Meta Platforms и Visa, съобщи, че според допитването ѝ 46% от анкетираните очакват влошаване на търговските и инвестиционните отношения между ЕС и САЩ спрямо 89% в подобно допитване през януари.

Една трета от анкетираните вече очакват стабилност, след като ЕС и САЩ постигнаха търговска сделка в края на юли, която ще отмени повечето мита на съюза върху американски стоки, докато САЩ ще наложат вносни мита от 15% върху повечето продукти от ЕС.

AmCham съобщи, че компаниите гледат положително на сделката въпреки критиките в Брюксел и в столици на страните членки на ЕС.

„Те смятат, че сделката е предотвратила безпрецедентна вреда за тлансатлантическата търговия и инвестиции, въпреки че остават реалните притеснения за политическата среда“, коментира главният изпълнителен директор на AmCham EU Малте Лоън.

Мнозинството от компаниите все още очакват отрицателни последици от политиките на Вашингтон и Брюксел – 60% за САЩ и 56% за Европейския съюз.

Допитването е проведено сред 52 контролирани от САЩ членуващи компании между 8 и 16 септември. То показва, че намаляването на митата все още е основен приоритет.

Компаниите подчертават и необходимостта от намиране на решение за немитническите бариери като правилата на ЕС в областта на обезлесяването и веригите за доставки и по-силното сътрудничество и взаимното признаване на стандарти.