ЕС планира мито от 25% до 50% върху вноса на китайска стомана

Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен заяви по-рано този месец, че ще предложи нов метод за ограничаване на вноса на стомана

13:13 | 26.09.25 г.
Снимка: EPA/GRAHAM HUGHES

Европейската комисия (ЕК) планира да наложи мита от 25% до 50% върху вноса на китайска стомана и свързаните с нея продукти през следващите няколко седмици, съобщи германският бизнес вестник Handelsblatt, позовавайки се на високопоставени служители в Брюксел.

Европейската комисия не е коментирала веднага статията на Handelsblatt, която беше публикувана късно в четвъртък, съобщава Ройтерс. Китайското министерство на търговията не е отговорило веднага на искането за коментар относно потенциалните мита.

Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен заяви по-рано този месец, че ще предложи нов метод за ограничаване на вноса на стомана, тъй като световният свръхкапацитет натоварва маржовете и затруднява инвестициите в декарбонизация на европейската стоманена промишленост.

Тя добави, че Комисията ще предложи нов дългосрочен търговски инструмент, който да замести изтичащите защитни мерки за стоманата. Съгласно световните търговски правила блокът не може да удължи съществуващите защитни мерки след средата на 2026 г.

Междувременно се очаква износът на стомана от Китай да се увеличи с между 4% и 9% и да достигне рекордно високо ниво от около 115 до 120 млн. тона, според прогнозите на анализаторите.

Китай е доставил около 4%, или 368 хил. тона, от износа си на стомана за 2024 г. в ЕС, според данни на Китайската асоциация за желязо и стомана.

Анализатори заявиха, че въздействието върху китайската стоманена промишленост от митата на ЕС при нивата, посочени от Handelsblatt, вероятно ще бъде минимално, като се има предвид относително малкият обем.

Повече от половината от световната стомана се произвежда в Китай, който се нуждае от нови пазари, след като продължителният спад в имотния сектор сви потреблението на вътрешния пазар.

Според China Trade Remedies Information от 2024 г. са въведени около 54 мита и други търговски бариери срещу китайската стомана, като анализаторите твърдят, че по-големият износ ще насърчи по-нататъшни ограничения.

Европейските производители на стомана също са изправени пред 50% вносни налози от САЩ.

В края на юли ЕС започна да наблюдава вноса и износа на скрап, включително стомана, алуминий и мед, след строги предупреждения от страна на индустрията за недостиг и риск от затваряне на металургични заводи.

Металургичните заводи в ЕС от известно време се затрудняват да си осигурят доставки на скрап, който е основна суровина и неразделна част от усилията на блока за намаляване на въглеродните емисии.

Последна актуализация: 13:13 | 26.09.25 г.
