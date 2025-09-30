САЩ: Еврозоната ще донесе ползи за България, корупцията остава траен проблем

Присъединяването на България към еврозоната ще намали трансакционните разходи с ключовите търговски и инвестиционни партньори. Недостигът на работна ръка и инфлационният натиск продължават да увеличават цените и заплатите в България, а чуждестранните инвеститори продължават да изразяват притеснения относно върховенството на закона. Това се посочва в годишния доклад на Държавния департамент на САЩ за инвестиционния климат у нас, предаде БГНЕС.

„Корупцията остава траен проблем в България. Въпреки че законът изисква декларации за конфликт на интереси и имуществени декларации от публични длъжностни лица, се допускат изключения за определени членове на семейството, а прилагането е непоследователно“, се казва в документа.

„С някои изключения, като например собственост на земеделска земя от държави извън Европейския съюз (ЕС) и ограничения, свързани с националната сигурност, няма законови ограничения върху чуждестранната собственост или контрол върху фирми, а чуждестранните лица получават същото третиране като националните компании“.

В доклада е подчертано, че „недостигът на работна ръка и инфлационният натиск продължават да увеличават цените и заплатите в България, а чуждестранните инвеститори изразяват притеснения като непоследователно регулаторно и правоприлагане; трудности при получаването на разрешителни; чести регулаторни и законодателни промени; неефикасна съдебна система; и проблеми при изпълнението на съдебни решения.

Държаният департамент на САЩ счита, че в средносрочен план намаляващото население и относително ниските инвестиции в иновации могат да забавят икономическия растеж. „Икономическият растеж се увеличи от 1,9% през 2023 г. до 2,8% през 2024 г. Прогнозата на правителството за растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) от 2,8% за 2025 г. се основава на силното вътрешно потребление и програмите за публични инвестиции; увеличените разходи за заплати в публичния сектор и държавните инвестиции ще изтласкат общите разходи над 40% от БВП. Цената – и производителността – на труда е ниска в сравнение с други държави членки на ЕС. България се стреми да развие силна иновационна екосистема, свързваща публичния и частния сектор, академичните среди и международните партньори", се посочва в доклада.

„България има за цел да се присъедини към еврозоната на 1 януари 2026 г., което ще намали транзакционните разходи с ключовите търговски и инвестиционни партньори. През януари 2022 г. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) започна преговори за присъединяване на България, което би трябвало да стимулира допълнителни икономически реформи“, пишат от Държавния департамент на САЩ.