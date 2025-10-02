Къде в Европа цените на промишлените продукти се повишават най-много?

През септември производството на стоки е станало с 0,2% по-скъпо на годишна база в еврозоната и с 0,4% по-скъпо в целия Европейски съюз (ЕС), според данни на Евростат, цитирани от Euronews.

България отчита най-рязкото годишно увеличение на цените от 10,7%, следвана от Дания (4,5%) и Румъния (2,5%).

В същото време цените са намалели в няколко държави, включително Естония (6,1%), Люксембург (4,5%), Португалия (3,6%) и Литва (3,1%). По отношение на отделните сектори, цените на промишлените производители са спаднали с 1,1% при енергията и с 0,1% при междинните стоки.

За разлика от това, секторите с нетрайни стоки, като храни, напитки и козметика, отчитат ръст от 2,2%. Значително поскъпване се наблюдава и при трайните потребителски стоки като смартфоните (1,6%).

Индексът на цените на промишлените производители се изчислява на базови цени, без ДДС и други данъци. Поради това, че често предхожда движението на крайните потребителски цени, индексът се използва широко при формирането на фискалната и паричната политика в ЕС.

Между 2015 и 2020 г. цените на промишлените производители останаха относително стабилни. Но Covid-19 наруши тази тенденция.

По време на първата вълна на пандемията цените се понижиха с почти 4% само за три месеца (февруари–май 2020 г.) - спад, който Евростат определя като „забележителен“, макар и по-малък от този по време на Световната финансова криза от 2008–09 г. От май 2020 г. до септември 2022 г. цените рязко се покачиха - с близо две трети.

След това, между септември 2022 г. и юли 2023 г., те отново намаляха – „почти толкова динамично, колкото се бяха увеличили“, посочва Евростат. От средата на 2023 г. цените се стабилизират в сравнение с резките колебания от предишните години, но остават на „исторически високи нива“, отбелязват от статистическата служба.