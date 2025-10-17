Инфлацията в еврозоната и ЕС се е ускорила през септември

Годишният темп на инфлация в еврозоната и Европейския съюз през септември се е ускорил, сочат данните на статистическата служба на ЕС Евростат, разпространени днес.

В еврозоната равнището е 2,2% спрямо 2,0% през август и 1,7 година по-рано. Данните потвърждават предварителните оценки на агенцията.

В ЕС инфлацията е 2,6% спрямо 2,4% през август и 2,1 на сто преди година.

Графика: Евростат

Най-ниските годишни темпове на инфлация са регистрирани в Кипър (0%), Франция (1,1%), Италия и Гърция (и двете по 1,8%). Най-високите равнища са отчетени в Румъния (8,6%), Естония (5,3%), Хърватия и Словакия (и двете по 4,6%).

В България нивото е 4,1 на сто (според Хармонизирания индекс на потребителските цени, ХИПЦ), с което страната ни попада в групата на държавите с по-висока инфлация.

В сравнение с предходния месец август годишният темп на инфлация се е забавил в осем държави членки, останал е стабилен в четири и се е повишил в 15 страни.

Най-голям принос за годишната инфлация в еврозоната имат услугите (+1,49 процентни пункта), следвани от храните, алкохола и тютюна (+0,58 пр. п.), неенергийните промишлени стоки (+0,20 пр. п.) и енергията (-0,03 пр. п.).