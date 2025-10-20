IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

НСИ завиши растежа на българската икономика за 2024 г. до 3,4%

Корекцията е с 0,6 пр.п. повече спрямо предварителните данни на статистиката от март тази година

12:13 | 20.10.25 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС

Националната статистика ревизира нагоре ръста на брутния вътрешен продукт (БВП) на България за 2024 година, показват актуализираните годишни данни на Националния статистически институт (НСИ).

През 2024 г. БВП се увеличава в реално изражение с 3,4% спрямо 2023 г. според актуализираните данни, или с 0,6 процентни пункта повече в сравнение с увеличението от 2,8% по предварителни данни.

За миналата година БВП достига номинален стойностен обем от 204,907 млрд. лева, а брутната добавена стойност възлиза на 178,772 млрд. лева.

През 2024 г. секторът на услугите увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1,9 процентни пункта до 73,1 на сто. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в индустриалния сектор, намалява до 24,2% през 2024 г. при 25,9% през 2023 година, а на аграрния сектор е 2,7%, което е с 0,2 пр.п. по-малко спрямо 2023 година.

Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 2,8% на годишна база. По-конкретно, през 2024 г. растежът се определя от регистрираното увеличение в сектора на строителството - повишение с 11%. За ускорения ръст влияние оказва нарастването в сектора на търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - увеличение с 9,6%, а също и при финансови и застрахователни дейности - повишение с 6,0%.

Спад на годишна база е регистриран в сектора на недвижимите имоти - намаление с 2,6%, както и при добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - намаление със 7,2%.

През 2024 г. за крайно потребление са изразходвани 77,1% от БВП. Инвестициите (бруто образуване на основен капитал) формират 18,3% от БВП. Външнотърговското салдо на стоки и услуги е положително.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за реалния растеж на БВП има крайното потребление с увеличение от 4,6%, износът на стоки и услуги - с 1,8%, и бруто образуване на основен капитал - с 1,5%. През 2024 г. вносът на стоки и услуги се увеличава с 3,9% в сравнение с 2023 година.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 12:13 | 20.10.25 г.
БВП икономиката на България
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Икономика и макроданни виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още