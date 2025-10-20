НСИ завиши растежа на българската икономика за 2024 г. до 3,4%

Националната статистика ревизира нагоре ръста на брутния вътрешен продукт (БВП) на България за 2024 година, показват актуализираните годишни данни на Националния статистически институт (НСИ).

През 2024 г. БВП се увеличава в реално изражение с 3,4% спрямо 2023 г. според актуализираните данни, или с 0,6 процентни пункта повече в сравнение с увеличението от 2,8% по предварителни данни.

За миналата година БВП достига номинален стойностен обем от 204,907 млрд. лева, а брутната добавена стойност възлиза на 178,772 млрд. лева.

През 2024 г. секторът на услугите увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1,9 процентни пункта до 73,1 на сто. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в индустриалния сектор, намалява до 24,2% през 2024 г. при 25,9% през 2023 година, а на аграрния сектор е 2,7%, което е с 0,2 пр.п. по-малко спрямо 2023 година.

Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 2,8% на годишна база. По-конкретно, през 2024 г. растежът се определя от регистрираното увеличение в сектора на строителството - повишение с 11%. За ускорения ръст влияние оказва нарастването в сектора на търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - увеличение с 9,6%, а също и при финансови и застрахователни дейности - повишение с 6,0%.

Спад на годишна база е регистриран в сектора на недвижимите имоти - намаление с 2,6%, както и при добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - намаление със 7,2%.

През 2024 г. за крайно потребление са изразходвани 77,1% от БВП. Инвестициите (бруто образуване на основен капитал) формират 18,3% от БВП. Външнотърговското салдо на стоки и услуги е положително.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за реалния растеж на БВП има крайното потребление с увеличение от 4,6%, износът на стоки и услуги - с 1,8%, и бруто образуване на основен капитал - с 1,5%. През 2024 г. вносът на стоки и услуги се увеличава с 3,9% в сравнение с 2023 година.